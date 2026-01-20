< sekcia Slovensko
Študentská rada stredných škôl víta zavedenie systému ePrihlášky
Prihlášky do materských, základných a stredných škôl bude po novom možné podať elektronicky cez jednotný systém ePrihlášky.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) víta zavedenie jednotného elektronického systému ePrihlášky a automatizovaného vyhodnocovania poradia uchádzačov pri prijímacom konaní na stredné školy. V tzv. prijímacom automate však vidí riziko a upozorňuje aj na dôležitosť sledovania fungovania systému v praxi. TASR o tom informovali zo ŠRSŠ.
„Najväčšie riziko vidíme v tom, že ‚prijímací automat‘ je pre mnohých žiakov nový a ťažko pochopiteľný mechanizmus,“ uviedli členovia rady. Obávajú sa situácie, ak rodič zle nastaví poradie preferencií. „Systém ho môže ‚posunúť‘ na školu, ktorú síce uviedol, ale v reálnom živote by sa po dôslednejšom zvážení rozhodol inak,“ podotkli. Kritizujú tiež, že poradie odborov po uplynutí termínu by sa už nemalo dať meniť, čo podľa nich zvyšuje tlak na správne rozhodnutie v krátkom čase.
Ako uviedol projektový manažér systému ePrihlášky Martin Bezek v reakcii na novinársku otázku na utorkovej tlačovej konferencii, ak rodič nebude spokojný s vyhodnotením automatu a výsledkom prijímacieho konania, má možnosť podať za žiaka odvolanie. „Na odvolanie znova príde konanie, kde sa preskúma jeho možnosť byť prijatý na inú školu, na ktorú si to rozmyslel. Samozrejme treba počítať s tým, že ak tá škola je populárna a nemá voľné miesta, tak pravdepodobne odvolanie nebude úspešné, ale to odvolanie vždycky k dispozícii má každý jeden rodič, ktorý podá prihlášku,“ priblížil.
Rodič sa podľa neho v prípade stredných škôl, na ktoré sa prihlášky podávajú od 8. februára, môže k prihláške vrátiť do 20. februára a ešte zmeniť poradie preferovaných škôl alebo poradie odborov.
ŠRSŠ upozorňuje aj na praktické riziká prvých mesiacov, ako sú rozdielna informovanosť škôl a rodičov, nedostatočné metodické usmernenia v teréne, technické výpadky či nejednotné interpretácie pravidiel. „Zmenu vítame, ale trváme na tom, že úspech sa ukáže až v praxi. Ak má byť prijímací proces spravodlivejší, musí byť zároveň zrozumiteľný, predvídateľný a sprevádzaný reálnou podporou - inak sa z ‚automatizácie‘ stane pre žiakov len nový zdroj stresu,“ dodali členovia rady s tým, že sú pripravení poskytnúť spätnú väzbu z prostredia stredných škôl.
Prihlášky do materských, základných a stredných škôl bude po novom možné podať elektronicky cez jednotný systém ePrihlášky. Najbližšie na stredné školy, a to od 8. februára. Rodič v prihláške zoradí školy od najviac po najmenej preferovanú. Systém následne pracuje s poradím uchádzačov, kapacitami škôl a zákonnými kritériami prijímania. Ak sa dieťa dostane na školu s vyššou prioritou, systém automaticky uvoľní miesta na menej preferovaných školách ďalším deťom. Prihlášky možno naďalej podávať aj v listinnej podobe. Rezort školstva však odporúča podať prihlášku elektronicky.
