Študentská rada VŠ naďalej podporuje novelu vysokoškolského zákon

Bratislava 22. marca (TASR) - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) naďalej podporuje novelu vysokoškolského zákona aj s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré boli prezentované na parlamentnom školskom výbore. TASR o tom informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Ema Petriková.



"Vítame kroky členov školského výboru a ministerstva školstva, ktorými vychádzajú v ústrety pripomienkam, ktoré predložili vysokoškolské reprezentácie, a väčšinu z nich akceptovali," uviedol predseda ŠRVŠ Filip Šuran. V utorok sa pred parlamentom uskutočnilo protestné zhromaždenie niektorých vysokých škôl a Rady vysokých škôl. Žiadajú poslancov Národnej rady SR, aby ešte v pléne upravili novelu vysokoškolského zákona do podoby, kde bude zachovaná samospráva a autonómia vysokých škôl. Rovnako tiež, aby zabránili prípadným pokusom o zhoršenie tohto návrhu.



"Odsudzujeme branie študentov ako rukojemníkov, ktorí sa po dvoch rokoch dištančného vzdelávania chcú učiť prezenčne. V októbri a novembri 2021 boli obavy z novely oprávnené, teraz tam objektívne nie sú," povedal Šuran. Podľa jeho slov počuť iba všeobecné deklarácie o zachovaní samosprávy a obmedzovaní demokratických princípov na vysokých školách, ktoré nie sú ničím podložené.



Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v utorok poobede prijal zástupcov ŠRVŠ, s ktorými diskutoval o novele vysokoškolského zákona. Kollárovi odovzdali list, v ktorom objasňujú pozíciu ŠRVŠ ako najvyššieho zastupiteľského orgánu študentov. Zároveň dnes časť akademickej obce odovzdala Kollárovi podpisy viac ako 20.000 ľudí, ktorí sa podpísali pod petíciu za zachovanie kompetencií akademickej samosprávy.



Novele vysokoškolského zákona by sa mali poslanci parlamentu venovať v utorok podvečer, a to po hlasovaní o 17.00 h. K návrhu sa mali ešte pripravovať zmeny.