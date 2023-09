Študentská rada VŠ:Nová vláda by mala riešiť odchod mladých za hranice

Bratislava 13. septembra (TASR) - Zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzývajú budúcu vládu, aby zabezpečila plnenie plánu na zmiernenie odchodu mladých ľudí do zahraničia a stanovila si ho ako prioritu. Slovensko je totiž na druhom mieste v počte odchodu mladých ľudí do zahraničia z krajín OECD. TASR o tom informovala za ŠRVŠ Júlia Kubalcová.



"Odchod šikovných mladých ľudí predstavuje závažnú výzvu, ktorá má značné dôsledky nielen pre náš akademický sektor, ale aj pre našu ekonomiku," zdôraznila Kubalcová. Kvalifikovaní absolventi stredných škôl podľa nej často hľadajú lepšie príležitosti v zahraničí, čo znamená stratu intelektuálneho kapitálu Slovenska a potenciálu pre inovácie.



ŠRVŠ podporila dokument pre zmiernenie odlevu mladých do zahraničia a bude monitorovať jeho prijatie, vývoj ďalších krokov aj ich realizáciu. Očakáva, že budúca vláda bude spolupracovať s predstaviteľmi vysokoškolských inštitúcií a verejného života pri riešení tohto problému.



Predseda vlády Ľudovít Ódor predstavil v utorok (12. 9.) analýzu od Výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády SR. Tá hovorí o štyroch hlavných oblastiach intervencií, týkajúcich sa talentov. Ódor zdôraznil, že je nevyhnutné, aby agenda lákania a udržania talentov na Slovensku zostala premiérskou témou.