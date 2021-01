Študentská rada vysokých škôl vyzvala premiéra, aby sa vzdal titulu

Bratislava 11. januára (TASR) - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) listom vyzvala predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO), aby sa vzdal svojho magisterského titulu tak, ako opakovane sľúbil. Zároveň ŠRVŠ doručila premiérovi aj predpripravené tlačivo, ktoré postačuje podpísať, osvedčiť podpis a poslať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave. TASR o tom informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Ema Petriková.



Matovič po zverejnení kauzy diplomovej práce podľa ŠRVŠ ešte v septembri 2020 vyhlásil, že nemá najmenší problém sa titulu vzdať a spraví tak, keď to v zákone bude možné. "Parlament následne prijal koncom roka 2020 novelu zákona o vysokých školách, ktorou sa umožnilo, aby sa absolvent mohol vzdať nadobudnutého titulu. Keďže je táto právna úprava účinná od 1. januára, ŠRVŠ požiadala Matoviča, aby dodržal svoje slovo a titulu sa podľa zákona o vysokých školách vzdal," uviedla ŠRVŠ.



ŠRVŠ chápe náročnosť aktuálnej situácie, ako aj pracovnú zaneprázdnenosť predsedu vlády. "Na druhej strane však stojí frustrácia spoločnosti a dlhoročný boj s nečestnými praktikami na akademickej pôde. Matovič má preto možnosť ísť príkladom a ukázať, že si stojí za slovom a titulu sa vzdá, keďže ho nezískal na základe vlastnej práce," tvrdí ŠRVŠ.



Rovnako ŠRVŠ vyzýva, a bude ďalej oslovovať aj ďalšie verejne činné osoby, aby sa z úcty k vysokoškolskému vzdelávaniu a poctivým študentom vzdali svojich titulov.



Aj komunita Zastavme korupciu, ktorá je mládežníckou platformou Nadácie Zastavme korupciu, podporuje stanovisko ŠRVŠ. Verí, že premiér dodrží slovo, inšpiruje sa politickou kultúrou zo zahraničia a titulu sa v najbližších dňoch vzdá. TASR o tom informovala projektová manažérka Nadácie Zastavme korupciu Klára Bernátová.



Komunita poukázala na to, že "výzva prichádza po tom, ako sa vzdala postu rakúska ministerka práce a rodiny Christine Aschbacherová, ktorá odpisovala vo svojej dizertačnej práci." Ako príklad z minulosti komunita tiež uviedla odstúpenie českej ministerky spravodlivosti Tatiany Malej z dôvodu odpisovania v oboch diplomových prácach či maďarského prezidenta Pála Schmitta, ktorý odkopíroval väčšinu svojej dizertačnej práce. "Vyzývame preto všetkých vrcholových politikov, ktorí preukázateľne získali titul podvodom, aby sa titulu vzdali rovnako, ako by to mal urobiť premiér," uviedla komunita Zastavme korupciu. K tomuto kroku vyzvala aj predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS), predsedu SNS Andreja Danka a poslankyňu Národnej rady SR Petru Krištúfkovú (Sme rodina).