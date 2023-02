Študentská rada: Zákaz nedeľného predaja bude najviac škodiť študentom

Bratislava 9. februára (TASR) - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) SR sa stavia proti navrhovanému opatreniu zákazu nedeľného predaja na Slovensku. Tvrdí, že tento zákaz bude najviac škodiť práve študentom. TASR o tom informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Júlia Kubalcová.



"Podľa aktuálnych informácií veľká časť študentov pracuje na čiastočný úväzok v maloobchode a zatvorenie by malo negatívny vplyv na ich príjem, následkom čoho by mohlo byť znemožnenie financovania štúdia na vysokej škole a s ním spojených výdavkov," uvádza sa v stanovisku Valného zhromaždenia ŠRVŠ, ako najvyššieho a jediného zastupiteľského orgánu študentov vysokých škôl na Slovensku. Zároveň ŠRVŠ tvrdí, že predkladaná novela môže mať negatívny dosah aj na finančné zabezpečenie rodín a domácností, ktoré sekundárne ovplyvňujú životy študentov, podporovaných z príjmov týchto rodín.



ŠRVŠ je presvedčená, že spomínané opatrenie by nepriaznivo ovplyvnilo život študentov, a preto nesúhlasí s navrhovaným ukončením nedeľného predaja. "Mnohí priaznivci týchto opatrení argumentujú tým, že zatváranie obchodov v nedeľu bude mať pozitívny vplyv na ekonomiku a sociálne zabezpečenie pracovníkov v maloobchodnom sektore. ŠRVŠ však predpokladá, že táto zmena študentom nepomôže. Domnievame sa, že aktuálne nie je možné zaviesť alternatívne opatrenia na zmiernenie socio-ekonomického dopadu na študentov a zároveň podporiť ciele opatrenia súvisiaceho s nedeľným zákazom predaja," dodáva sa v stanovisku.



Zároveň ŠRVŠ apeluje na zástupcov v Národnej Rade Slovenskej republiky, aby zvážili nepodporiť tento návrh.



Skupina poslancov v novele Zákonníka práce navrhuje, aby obchody na Slovensku boli okrem sviatkov zatvorené aj väčšinu nedieľ v roku.