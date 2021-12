Študentské práce na počesť P. O. Hviezdoslava zhmotnili v zbierke

Liptovský Mikuláš 3. decembra (TASR) – Osobnosť slovenského básnika a matičiara Pavla Országha Hviezdoslava si žiaci základných a stredných škôl z celého Slovenska pripomenuli prostredníctvom literárnej aktivity Hviezdoslavov verš. Pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia písali mladé talenty vlastnú poéziu a 53 najlepších prác porota vybrala do básnickej zbierky. TASR o tom informoval riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec.



"Velikána slovenského národa sme si zámerne pripomenuli aktivitou zameranou na deti a mládež, aby sa koncentrovali na život a dielo Pavla Országha Hviezdoslava a takýmto spôsobom mu vzdali úctu. Zároveň im otvárame dvere do tajomného a lákavého sveta majstrov pera. Možno niekto v sebe objaví doposiaľ skrytý talent a nájde v dnešnej elektronickej dobe záľubu v tvorivom myslení a v poézii," vysvetlil Nemec.



Do aktivity sa zapojili žiaci a študenti z Vranova nad Topľou, Nového Mesta nad Váhom, Tornale, Majcichova, Fiľakova, Trstenej či Východnej. Ako doplnil Nemec, mimoriadne aktívni boli liptovskomikulášski žiaci z dvoch stredných a jednej základnej školy, pričom zo Základnej školy Janka Kráľa prišlo viac ako 30 prác. "Snahou matičiarov je podporiť tvorivosť mladých ľudí a začínajúcich slovenských autorov. Možno práve ich prvotina bude navždy zapísaná v malej básnickej zbierke, ktorou vzdali úctu géniovi slova a pripomenuli si 100 rokov od úmrtia velikána Hviezdoslava," uviedol.



Hlavným garantom Hviezdoslavovho verša bol Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.