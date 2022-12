Študentskou osobnosťou je M. Gazda z Technickej univerzity v Košiciach

Bratislava 21. decembra (TASR) - Študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2021/2022 sa stal Matej Gazda z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. TASR to potvrdil Marián Meško z Junior Chamber International – Slovakia, ktorý je hlavným organizátorom projektu.



Gazda sa venuje zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia a konkrétne nový model navrhnutý Gazdom je schopný namodelovať správny tvar a lokáciu pečene na základe informácií z jednej roviny a jedného referenčného tvaru pečene. Model deformuje referenčný tvar pečene na základe signálu, ktorý prichádza v reálnom čase z 2D modelovacích modalít. Tento model je rozšíriteľný bez problémov na akýkoľvek orgán, respektíve tumor na medicínskej snímke. Ďalšou témou, ktorou sa študent zaoberá, je využitie neoznačených dát, ktoré sú v nemocniciach vo veľkých množstvách.



Cenu JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore získala Lucia Galovičová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Cenu BMW SR za umenie si prevzala Kristína Paulin z Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.



V oblasti elektrotechnika, priemyselné technológie ocenenie získal Marek Búran z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vid (SAV) v Bratislave, v hutníctve, strojárstve a energetike Gabriel Stolárik z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. V kategórii kultúra a umenie triumfovala opäť Kristína Paulin, v práve Ľuboslav Sisák z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v kategórii lekárske vedy to bol Matej Gazda.



Laureátom v oblasti farmácie sa stal Daniel Krchňák z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v prírodných vedách a chémii Lukáš Kolarič z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Kategóriu stavebníctvo, architektúra ovládla Janette Podhorská z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, poľnohospodárstvo, lesníctvo a drotárstvo Lucia Galovičová.



Ocenenie v oblasti filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia si prevzal Roman Burič z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave. V kategórii informatika a matematicko-fyzikálne vedy dostala ocenenie Silvia Haringová z Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v kategórii ekonómia Alexandra Mertinková z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V kategórii šport zvíťazila Eliška Mintálová z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.



Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v 13 kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.