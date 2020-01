Studený front prinesie na Slovensko aj snehové zrážky

Bratislava 26. januára (TASR) - Nad Slovensko postúpi v utorok (28. 1.) studený front a prinesie zrážky. Tie by mali byť väčšinou vo forme snehu. Prinesie aj ochladenie na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Už v utorok postúpi od západu nad naše územie studený front, ktorý rozruší inverziu teploty vzduchu a prinesie aj zrážky," uviedol SHMÚ. Na juhozápade Slovenska bude v nižších polohách skôr pršať alebo padať dážď so snehom. "Môže sa tvoriť aj poľadovica," upozorňujú meteorológovia.



"Keďže v ďalších dňoch bude prevládať pomerne čerstvé západné až severozápadné prúdenie, v nižších polohách, najmä na juhozápade územia Slovenska, dôjde postupne k výraznejšiemu otepleniu," približuje SHMÚ. Najviac to ľudia pocítia na prelome januára a na začiatku februára.



"Aj podľa ansámblovej predpovede to vyzerá tak, že v najteplejších oblastiach juhozápadného Slovenska by maximálna teplota vzduchu už v závere januára mohla atakovať hranicu desiatich stupňov Celzia," uvádza SHMÚ. Meteorológovia však dodávajú, že neurčitosť predpovede je stále pomerne veľká.



V nedeľu bolo na horách slnečno a v stredných polohách teplota vzduchu vystúpila nad nulu. V nižších polohách bola nízka oblačnosť a hmla. "Najteplejšie bolo v tatranskej oblasti a na Orave. Najvyššie maximum teploty vzduchu sme zaznamenali v obci Oravské Veselé, a to sedem stupňov Celzia," hovoria meteorológovia. Najchladnejšie bolo na Spiši v obci Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves, teplota vzduchu tam nevystúpila ani na mínus päť stupňov Celzia.