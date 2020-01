Štúdia: Mladí Stredoeurópania chcú zostať v Európskej únii

Bratislava 28. januára (TASR) – Mladí ľudia vo veku 18 až 34 rokov z krajín V4 chcú zostať v Európskej únii (EÚ). Vyplýva to z novej štúdie Globsecu, ktorá sa na názor pýtala 2000 Stredoeurópanov. Podľa analytičky Kataríny Klingovej si mladí EÚ asociujú nielen s ekonomickými výhodami, ale aj s hodnotami ako solidarita, spolupráca či demokracia.



Viac ako polovica (58 percent) mladých Slovákov by si želala, aby Slovensko bolo "niekde medzi východom a západom". Analytička Dominika Hajdu komentovala, že fenomén inklinácie k strednej ceste možno pozorovať naprieč celou Európou. Signalizovať to môže viacero faktorov. "V prvom rade si mladí ľudia prestávajú spájať Západ s demokraciou a slobodou. Je to tým, že väčšinu svojho života už prežívali v demokracii a nezažili bipolárne rozdelenie Európy na Východ a Západ," uviedla s dôvetkom, že mnoho mladých vníma západ a východ iba v geografických rozmeroch.



Imidž USA je na Slovensku stále najhorší zo všetkých krajín V4. Naopak, imidž Ruska je medzi mladými Slovákmi o trochu pozitívnejší ako v ostatných krajinách. Ruského prezidenta Vladimira Putina vníma pozitívne 28 percent Slovákov a Rusko ako krajinu 30 percent z nich. USA vníma pozitívne 28 percent respondentov. Mladí Slováci vnímajú USA ako väčšiu hrozbu pre krajinu než Rusko (34 percent). Rusko je vnímané ako hrozba pre 28 percent Slovákov.