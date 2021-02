Štúdia: Prachové častice v ovzduší zvyšujú výskyt astmy i bronchitídy

Bratislava 27. februára (TASR) - Pôsobenie prachových častíc v ovzduší zvyšuje výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych chorôb a následne vedie k predčasnej smrti. Aktuálne vysoké koncentrácie PM2,5, PM10 a oxidu dusičitého sú na Slovensku príčinou asi 1592 predčasných úmrtí ročne. Vyplýva to z komentára Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) "Niečo je vo vzduchu". Štúdiu vypracoval spoločne so Svetovou bankou.



"Znečistenie ovzdušia spôsobuje okrem predčasných úmrtí aj vyššiu chorobnosť, čo vedie k obmedzeniu aktivity a strateným dňom práce, ale aj k vyššiemu výskytu chronickej bronchitídy a astmy," uvádzajú analytici.



Viac ako päť percent všetkých úmrtí je v dôsledku znečistenia ovzdušia v najviac postihnutých oblastiach Žiliny, Košíc a Ružomberka. Zlepšenie kvality ovzdušia v týchto oblastiach by preto podľa IEP malo mať najväčší vplyv na zlepšenie verejného zdravia. "Košice tiež zaznamenali jeden z najvyšších výskytov astmy a chronickej bronchitídy na Slovensku," podotkli analytici.



Ekonomické náklady predčasných úmrtí odhaduje IEP na 5,3 miliardy eur ročne. Celkové náklady spojené s nadmernou úmrtnosťou a chorobnosťou spojenou s ovzduším tak predstavujú zhruba 6,9 percenta ročného hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska.