Štúdia: Spokojnosť s mierou sociálnej opory od rodičov u mladých klesá

Bratislava 15. októbra (TASR) - Spokojnosť s mierou sociálnej opory od rodičov u mladých od roku 2014 klesá. Najvýraznejšie v skupine 13- a 15-ročných dievčat. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiaceho správania 11-, 13- a 15-ročných školákov.



"Kým väčšina chlapcov (74 - 88 percent) je spokojná s mierou sociálnej opory zo strany rodičov, len polovica dievčat vo veku 15 rokov tvrdí, že sa môže so svojou rodinou rozprávať o svojich problémoch, 61 percent z nich vníma, že dostáva citovú oporu, akú potrebujú," priblížila členka HBSC tímu Daniela Husárová. Približne štvrtina školákov vo veku 11 rokov sa zvykne s rodičmi rozprávať veľmi málo alebo vôbec.



Za uplynulé štyri roky zároveň narástol výskyt neuplatňovania pravidiel. Pätina 11-ročných školákov uvádza, že v ich rodine sa pravidlá dodržiavajú len zriedkavo alebo vôbec. Mnohým 11-ročným chýba uplatňovanie pravidiel na používanie internetu (60 - 62 percent), raňajkovania (28 - 35 percent) či spánku (26 - 34 percent).