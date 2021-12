Štúdia: Tretia dávka vakcíny výrazne zvyšuje ochranu pred omikronom

Londýn 23. decembra (TASR) - Tretia dávka vakcín proti koronavírusu od spoločností AstraZeneca a Pfizer/BioNTech výrazne zvyšuje odpoveď imunitného systému človeka na variant omikron. Ukázala to nová štúdia výskumníkov z Oxfordskej univerzity, na ktorých sa vo štvrtok odvolala tlačová agentúra AP.



Laboratórny výskum, ktorý ešte neposúdili iní kolegovia experti, porovnával hladinu protilátok v krvných vzorkách od ľudí, ktorí dostali dve dávky vakcíny, so vzorkami ľudí, ktorí dostali už aj tretiu dávku. Kým dve dávky poskytovali oveľa slabšiu ochranu voči omikronu než voči predchádzajúcim variantom, hladiny neutralizujúcich protilátok prudko stúpli po tretej dávke, zistili výskumníci.



"Záver znie, že titre neutralizujúcich protilátok proti omikronu sú po tretej dávke zvýšené, čo znamená, že podávanie posilňujúcich dávok by malo priniesť značne veľkú ochranu pred nákazou omikronom," napísal výskumníci.



V tomto výskume tiež vedci zistili, že nezaočkovaní ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, majú pravdepodobne "malú ochranu pred opätovným nakazením omikronom", hoci zrejme majú určitú ochranu pred vážnym priebehom ochorenia.