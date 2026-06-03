< sekcia Slovensko
Štúdiu uskutočniteľnosti strategickej investície bude hodnotiť MF
Vyplýva to z novely zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti strategickej investície bude vykonávať Ministerstvo financií (MF) SR, a nie príslušné ministerstvo. Vyplýva to z novely zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Návrh predložil koaličný poslanec Daniel Karas (Smer-SD). Novela bude účinná od 30. júna tohto roka.
Vláda podľa novely nariadením určí kritériá, na základe ktorých bude príslušné ministerstvo vyhodnocovať, či predložený investičný projekt spĺňa podmienky na určenie ako strategickej investície. S novelou súvisia aj zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Poslanci schválili aj viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Rozšírili napríklad výnimku z povinnosti subjektu verejnej správy vypracovať a na svojom webovom sídle zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti investície a štúdiu uskutočniteľnosti koncesie, ktorú plánuje uskutočniť, aj na Ministerstvo obrany (MO) SR. Touto úpravou sa podľa predkladateľov reflektuje na požiadavky Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) na skrátenie administratívnych postupov a procesov verejného obstarávania pri projektoch modernizácie ozbrojených síl.
Novelizovali tiež zákon o významných investíciách, ktorý podľa predkladateľov vecne súvisí s pôvodným návrhom. Zmena precizuje kategóriu investícií v oblasti energetiky a s nimi súvisiacu infraštruktúru strategického územia. Cieľom je vytvoriť predvídateľný právny rámec na zrýchlenie a administratívne zjednodušenie ich prípravy. Zavádza sa tak model, pri ktorom právnická osoba s účasťou štátu zabezpečí prípravu strategického územia pre investície v oblasti energetiky, na ktorom následne realizujú investičné projekty konkrétni investori. Táto zmena bude účinná od 1. júla 2026.
Vláda podľa novely nariadením určí kritériá, na základe ktorých bude príslušné ministerstvo vyhodnocovať, či predložený investičný projekt spĺňa podmienky na určenie ako strategickej investície. S novelou súvisia aj zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Poslanci schválili aj viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Rozšírili napríklad výnimku z povinnosti subjektu verejnej správy vypracovať a na svojom webovom sídle zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti investície a štúdiu uskutočniteľnosti koncesie, ktorú plánuje uskutočniť, aj na Ministerstvo obrany (MO) SR. Touto úpravou sa podľa predkladateľov reflektuje na požiadavky Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) na skrátenie administratívnych postupov a procesov verejného obstarávania pri projektoch modernizácie ozbrojených síl.
Novelizovali tiež zákon o významných investíciách, ktorý podľa predkladateľov vecne súvisí s pôvodným návrhom. Zmena precizuje kategóriu investícií v oblasti energetiky a s nimi súvisiacu infraštruktúru strategického územia. Cieľom je vytvoriť predvídateľný právny rámec na zrýchlenie a administratívne zjednodušenie ich prípravy. Zavádza sa tak model, pri ktorom právnická osoba s účasťou štátu zabezpečí prípravu strategického územia pre investície v oblasti energetiky, na ktorom následne realizujú investičné projekty konkrétni investori. Táto zmena bude účinná od 1. júla 2026.