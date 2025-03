Nedostatok inžinierov pomôže podľa STU znížiť zmena financovania

Bratislava 20. marca (TASR) - Narastajúci nedostatok mladých inžinierov na Slovensku pomôže znížiť objednávka štátu a zmena financovania vysokých škôl. Vyplynulo to z vystúpení zástupcov stredných technických škôl, priemyslu a Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave na štvrtkovej konferencii Stratégia vzdelávania pre priemysel. V rámci Dní techniky ju usporiadala Strojnícka fakulta STU.



Kým v roku 1993 maturovalo na Slovensku 90.000 mladých ľudí a vyberali si z 25 vysokých škôl, dnes je maturantov 40.000 a vysokých škôl 44, ktoré spolu majú 118 fakúlt, tvrdí dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš. Poukázal tiež na to, že tri štvrtiny maturantov pokračujú v štúdiu na vysokej škole a 12 percent si vyberie technické odbory.



Strojnícka fakulta musí podľa Šooša vzhľadom na spôsob financovania zo strany štátu prijať každého uchádzača bez prijímacej skúšky. Po prvom ročníku však opustí štúdium na tejto fakulte 60 percent študentov, priemer na celej STU je približne 40 percent, priblížil. Medzi hlavné príčiny patrí nedostatočná pripravenosť na štúdium technických smerov, najmä v matematike.



Odborníčka na stredoškolské vzdelávanie Soňa Hanzlovičová z ministerstva vnútra označila za problém aj odchod mladých ľudí a učiteľov do susedného Česka, kde nachádzajú lepšie podmienky. Východisko vidí v zmene systému financovania vysokých škôl a tiež vo vyššom odbornom školstve.



Efekt prináša aj spolupráca strednej a vysokej školy, potvrdili Šooš a riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej Felix Dömény. Účastníci sa zhodli na potrebe účasti zástupcov školskej a priemyselnej praxe pri tvorbe novej legislatívy, ktorá by pomohla zvrátiť súčasný negatívny trend v technickom vzdelávaní. "Technické vzdelanie je základom napredovania priemyselného štátu," dodal Šooš.