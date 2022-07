Platí zákaz vstupu do lesov, riziko vzniku požiarov stúpa

Vysoké Tatry 26. júla (TASR) - Zodpovedné správanie v chránených územiach je v čase extrémneho sucha mimoriadne dôležité. Upozorňuje na to Štátna ochrana prírody (ŠOP), Správa Tatranského národného parku (TANAP) už vydala zákaz vstupu do lesov mimo značených turistických a cyklistických trás. V priebehu niekoľkých dní totiž zaznamenali ochranári už tri požiare v rámci národných parkov.



V pondelok (25. 7.) horelo v lese v Správe Národného parku (NP) Slovenský raj, oheň spozorovali neďaleko Podleska východne od kóty Krompľa. Vďaka včasnej reakcii a následnej lokalizácii sa požiar podarilo dostať pod kontrolu po pár hodinách. "Minulý týždeň horelo v Správe NP Veľká Fatra v katastrálnom území obce Liptovské Revúce a tiež v časti územia TANAP-u. Všetky požiare sa vďaka veľkému nasadeniu miestnych hasičov, ako aj pracovníkov jednotlivých správ, podarilo uhasiť," dopĺňa ŠOP.



"V čase akútneho nedostatku zrážok sú trávnaté a lesné porasty oveľa náchylnejšie na vznietenie a oheň sa nimi šíri rýchlejšie. Na vypuknutie veľkého lesného požiaru, ktorý spôsobí miliónové škody, tak niekedy stačí jediný nedostatočne uhasený ohorok z cigarety alebo založenie ohňa," upozorňuje ŠOP. Ochranári preto vyzývajú všetkých návštevníkov, nielen chránených území, na maximálnu opatrnosť a zodpovedné správanie.



Niektoré okresné úrady v tomto období pristupujú k dočasným zákazom vstupu na lesné pozemky, platí to napríklad v okresoch Poprad, Spišská Nová Ves či Kežmarok. Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok je v týchto územiach dočasný zákaz pre akýkoľvek pohyb po lese na účel napríklad turistiky, stanovania, zberu lesných plodov, kempovania či cykloturistiky. Výnimkou sú vyznačené turistické a cyklistické trasy. Zákaz bol vydaný aj v okrese Košice a okolie a vydala ho aj Správa TANAP-u.



Envirorezort pripomína, že pobyt v chránených územiach má svoje pravidlá stanovené zákonom a návštevným poriadkom konkrétneho NP či chránenej krajinnej oblasti. Už v územiach s tretím stupňom ochrany nie je povolené stanovanie, táborenie mimo zastavaného územia obce, zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb a vyhradených lokalít, zbieranie rastlín a ich plodov, púšťanie ohňostrojov mimo uzavretých stavieb či pohyb ľudí mimo vyznačených turistických chodníkov. Ministerstvo odporúča návštevníkom, aby sa ešte pred príchodom do chráneného územia oboznámili s jeho návštevným poriadkom, apeluje na dodržiavanie pravidiel.