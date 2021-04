Stúpol počet mužov, ktorých počas pandémie týra vlastný potomok

Bratislava 25. apríla (TASR) - Nárast počtu mužských obetí domáceho násilia počas pandémie súvisí s tým, že ich týra vlastné dieťa - dospelá osoba. Uviedla to pre TASR prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR Barbora Hubertová.



Ako ďalej priblížila, obeťou je neraz senior, ktorý je odkázaný na pomoc, pričom tú mu zabezpečuje vlastné dieťa. "Bohužiaľ, sú to aj ženy – dcéry, ktoré sa majú starať o svojho otca alebo starého otca. Ide aj o ekonomické násilie, odnímanie dôchodku. V súvislosti s pandémiou častým modus operandi je dospelý muž - syn, päťdesiatnik, ktorý prišiel o zamestnanie, prišiel o rodinu alebo nemal nikdy rodinu. Pre stratu príjmu sa nasťahuje k matke, ktorá má vlastný byt, má stabilný príjem vo forme dôchodku," povedala prokurátorka.



Čo sa týka žien, tie väčšinou matkám zakazujú kamkoľvek chodiť, zamykajú ich v byte, berú od nich peniaze a vyvolávajú v nich strach. "Dnes je to veľmi jednoduché z dôvodu pandémie. Keď seniora týra vlastné dieťa, je ťažké pre tú osobu prísť na políciu a oznámiť to, a ešte s ňou aj býva v jednej domácnosti, je to jeho krv, najbližší vzťah. Keď sa nám už takéto niečo oznámi, tak to už musí byť naozaj zlé, a aj my to tak vnímame. Ide o dosť veľký nárast a smutné sú aj samotné prípady toho, čo dokáže vlastné dieťa urobiť svojmu rodičovi, či už je to násilie fyzické, ekonomické alebo vyhladovanie. Je to hrozné a priniesla to táto doba," zdôraznila Hubertová.



Podľa nej násilie, ktoré páchajú ženy, je väčšinou psychického a psychologického charakteru. Avšak obete týchto trestných činov to málokedy oznamujú a samotná GP SR ich nemôže aktívne vyhľadávať. "Jedine, ak sa o niečom dozvieme. Nemusí to byť od oznamovateľa, ale napríklad od rodinných príslušníkov. Ale ešte stále tu prevláda vnímanie mužskej roly, že chlap si má urobiť poriadok a buchnúť päsťou po stole, a čo má byť chlap čo týraný. Ozaj to psychologické násilie je čoraz horšie ako to fyzické," dodala Hubertová.