< sekcia Slovensko
STVR a Joj 24 pripravia k stretnutiu Trump-Putin mimoriadne vysielanie
Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť Trump a Putin, témou rokovania má byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) a Joj 24 pripravujú v súvislosti s piatkovým stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruskej hlavy štátu Vladimira Putina na Aljaške mimoriadne vysielanie. TASR o tom v piatok informovali PR manažér STVR Filip Púchovský a hovorkyňa Joj Group Lucia Tuhelová.
Joj 24 sa téme začne venovať v piatok večer po hlavnej spravodajskej relácii. „Počas špeciálneho vysielania divákom prinesieme aktuálne informácie a živé vstupy,“ avizovala televízia. Vysielanie bude pokračovať aj po tlačovej konferencii, na ktorej zaznejú výsledky rokovania. S mimoriadnym vysielaním plánuje televízia pokračovať aj v sobotu (16. 8.) ráno. Od 7.00 h privíta v štúdiu odborníkov a prinesie aj živé vstupy z Ukrajiny.
Mimoriadne správy sa začnú na spravodajskom okruhu STVR :24 v sobotu ráno. Stretnutie prezidentov na Aljaške priblíži vo vysielaní od 7.00 h do 8.30 h priamo z miesta konania samitu. V štúdiu sa k téme vyjadria odborníci na medzinárodnú politiku a geopolitické vzťahy.
STVR pripravuje aj mimoriadne vydania svojich politických diskusných relácií. V sobotu 16. augusta odvysiela naživo mimoriadne Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko a vo vysielaní spravodajského okruhu :24. Hosťami budú minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) a opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (PS). V nedeľnej (17. 8.) relácii O 5 minút 12 budú na Jednotke a :24 diskutovať minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a predseda opozičného KDH Milan Majerský.
Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť Trump a Putin, témou rokovania má byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
Joj 24 sa téme začne venovať v piatok večer po hlavnej spravodajskej relácii. „Počas špeciálneho vysielania divákom prinesieme aktuálne informácie a živé vstupy,“ avizovala televízia. Vysielanie bude pokračovať aj po tlačovej konferencii, na ktorej zaznejú výsledky rokovania. S mimoriadnym vysielaním plánuje televízia pokračovať aj v sobotu (16. 8.) ráno. Od 7.00 h privíta v štúdiu odborníkov a prinesie aj živé vstupy z Ukrajiny.
Mimoriadne správy sa začnú na spravodajskom okruhu STVR :24 v sobotu ráno. Stretnutie prezidentov na Aljaške priblíži vo vysielaní od 7.00 h do 8.30 h priamo z miesta konania samitu. V štúdiu sa k téme vyjadria odborníci na medzinárodnú politiku a geopolitické vzťahy.
STVR pripravuje aj mimoriadne vydania svojich politických diskusných relácií. V sobotu 16. augusta odvysiela naživo mimoriadne Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko a vo vysielaní spravodajského okruhu :24. Hosťami budú minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) a opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (PS). V nedeľnej (17. 8.) relácii O 5 minút 12 budú na Jednotke a :24 diskutovať minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a predseda opozičného KDH Milan Majerský.
Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť Trump a Putin, témou rokovania má byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.