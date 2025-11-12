Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
STVR dočasne pozastavila vysielanie relácie Reportéri

Na snímke generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková. Foto: TASR – Dano Veselský

STVR ozrejmila, že si pozastavením vysielania relácie vytvorí priestor na revíziu vnútorných procesov a redakčných postupov.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - STVR do konca roka pozastavuje vysielanie relácie Reportéri. Cieľom je stabilizovať vnútorné procesy pri tvorbe relácie a práci redakčného tímu a posilniť kvalitu, transparentnosť a právnu udržateľnosť pripravovaných reportáží. TASR o tom informovala STVR.

STVR ozrejmila, že si pozastavením vysielania relácie vytvorí priestor na revíziu vnútorných procesov a redakčných postupov a nastavenie systému práce zodpovedajúceho štandardom investigatívnej žurnalistiky. Ako uviedla, zavedenie pravidelných kontrolných projekcií v dostatočnom časovom predstihu a konzultácie s právnym oddelením a právnou kanceláriou ešte pred odvysielaním reportáží zamedzí situáciám, ktoré vznikli v poslednom období, keď bolo potrebné pozastaviť niektoré reportáže tesne pred vysielaním.

„Cieľom tohto rozhodnutia je zabezpečiť, aby relácia Reportéri spĺňala najvyššie redakčné, etické a právne štandardy. V novom roku sa diváci môžu tešiť na jej vynovenú podobu,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
