STVR: Grand Prix Svetozára Stračinu 2026 získalo Bulharsko
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Dvanásty ročník medzinárodnej súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu vyvrcholil vo štvrtok vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave galakoncertom a vyhlásením výsledkov. Medzinárodná porota pod vedením etnomuzikológa profesora Bernarda Garaja udelila hlavnú cenu nahrávke Na trhovisku z produkcie Bulharského národného rozhlasu. TASR o tom informovala PR manažérka STVR Ivana Zečevič.
V aktuálnom ročníku súťažilo 14 krajín, ktoré prihlásili celkovo 31 nahrávok. „Každý vysielateľ pritom mohol nominovať maximálne tri nahrávky. Porota udelila ceny v troch súťažných kategóriách,“ uvádza verejnoprávny vysielateľ.
V kategórii Autentický folklór zvíťazila nahrávka Otoč sa a sleduj (Turn and Watch) z produkcie Lotyšského rozhlasu. Cenu za najlepšiu nahrávku v kategórii Štylizovaný folklór získala víťazná nahrávka Na trhovisku (At the Marketplace) z Bulharského národného rozhlasu. V kategórii World Music si prvenstvo odniesla nahrávka Kolomyjka La Vita (Kolomyika La Vita) z produkcie ukrajinskej verejnoprávnej vysielacej spoločnosti Suspilne Ukraine.
Medzinárodná porota zároveň udelila štyri vedľajšie ceny. Ocenenie za najlepší interpretačný výkon získala nahrávka Havzya leží chorá (Havzya Lies in Sickness) z produkcie Bulharského národného rozhlasu, pričom porota vyzdvihla výkon interpreta Romana Romanova. Cenu za najlepšiu technickú úroveň získala nahrávka Kolomyjka La Vita z produkcie Suspilne Ukraine. Za najkreatívnejšie hudobné spracovanie ocenili nahrávku Nezastavuj (Don´t Stop) zo Švédskeho rozhlasu. Cenu za najlepšiu kolekciu nahrávok získala verejnoprávna vysielacia spoločnosť Ukrajiny Suspilne Ukraine.
Medzinárodná súťaž Grand Prix Svetozára Stračinu sa koná ako bienále a dlhodobo je priestorom na prezentáciu rozmanitých podôb folklórnej hudby, od autentických tradičných prejavov až po ich súčasné umelecké spracovanie. Súťaž prebiehala formou verejných odposluchov, ktoré sa uskutočnili v Estrádnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
Podujatie vyvrcholilo galakoncertom spojeným s vyhlásením výsledkov súťaže, naživo ho vysielalo Rádio Regina. Na koncerte vystúpil Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu spolu s hosťami. Uviedol premiéry nových skladieb inšpirovaných folklórom od súčasných slovenských skladateľov a zazneli aj diela z tvorby Svetozára Stračinu v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.
„Výsledky tohto ročníka opäť potvrdili vysokú umeleckú úroveň súťaže aj jej medzinárodný význam. Teší nás rozmanitosť prístupov k folklórnej hudbe a zároveň schopnosť tvorcov prinášať nové, inovatívne pohľady na tradíciu,“ zhodnotil Peter Janků, riaditeľ Slovenského rozhlasu.
Festival sa konal pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a jeho partnerom bolo Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), ktoré pri príležitosti svojho jubilea pripravilo sprievodnú výstavu a inštalácie v priestoroch rozhlasu.
