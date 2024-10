Neúplná Rada STVR upozorňuje na problémy s chýbajúcimi členmi

Bratislava 22. októbra (TASR) - Neúplná Rada STVR a dočasne poverený štatutár nemôžu plnohodnotne vykonávať činnosť v zmysle zákona, čo má negatívny dosah na STVR. Na utorkovom stretnutí sa na tom zhodli vymenovaní členovia rady a poverený šéf telerozhlasu Igor Slanina.



"Súčasný stav spôsobuje STVR problémy pri vstupovaní do plnohodnotných právnych vzťahov či riešení novej organizačnej štruktúry," tlmočil stanovisko zo stretnutia tajomník rady STVR Adam Mozolák.



Slanina informoval členov orgánu dohľadu aj o stave príprav rozpočtu a programového konceptu STVR na rok 2025. Oba dokumenty prerokováva a schvaľuje rada. "Zúčastnení sa zhodli aj na potrebe prípravy kvalitného investičného a obchodného plánu STVR," dodal Mozolák.



Nové kreovanie rady súvisí so zákonom, ktorým sa od 1. júla dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja i členov orgánu dohľadu.



Známe sú už mená štyroch členov, ktorých do rady na základe výberového konania menovala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Zvyšných piatich členov majú zvoliť v pléne parlamentu zo 44 kandidátov. Voľba sa mala uskutočniť pôvodne ešte na septembrovej schôdzi, termín sa napokon posunul. V programe októbrovej schôdze je naplánovaná na 24. októbra po Hodine otázok. Či sa ale reálne uskutoční, je otázne. Predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) pre TASR potvrdil, že stále nie je v koalícii zhoda na všetkých menách. "Nebude stačiť voľba tých, na ktorých zhoda je, pre čiastkové doplnenie rady, musí sa zrodiť dohoda na všetkých piatich členoch," uviedol Michelko.