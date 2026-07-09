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STVR odvysiela priamy prenos z osláv Dňa zvrchovanosti SR
Večer bude plný hudobných a umeleckých vystúpení.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) odvysiela v sobotu (11. 7.) večer na Dvojke priamy prenos z osláv Dňa zvrchovanosti SR, ktoré sa uskutočnia v Starej Bystrici. TASR o tom informoval PR manažér telerozhlasu Filip Púchovský.
„V sobotu sa pod záštitou Úradu vlády SR budú v Starej Bystrici konať oslavy Dňa zvrchovanosti SR. Slovenská televízia a rozhlas odvysiela priamy prenos z osláv na Dvojke o 20.10 h,“ priblížil.
Večer bude plný hudobných a umeleckých vystúpení. Diváci sa môžu tešiť napríklad na vystúpenia umeleckej skupiny Čarovné ostrohy, Cigánskych diablov, folklórneho súboru Poľana či umeleckého súboru SĽUK. Program vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti.
„V sobotu sa pod záštitou Úradu vlády SR budú v Starej Bystrici konať oslavy Dňa zvrchovanosti SR. Slovenská televízia a rozhlas odvysiela priamy prenos z osláv na Dvojke o 20.10 h,“ priblížil.
Večer bude plný hudobných a umeleckých vystúpení. Diváci sa môžu tešiť napríklad na vystúpenia umeleckej skupiny Čarovné ostrohy, Cigánskych diablov, folklórneho súboru Poľana či umeleckého súboru SĽUK. Program vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti.