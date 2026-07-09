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STVR odvysiela priamy prenos z osláv Dňa zvrchovanosti SR

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Na snímke generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu Martina Flašíková. Foto: TASR – Dano Veselský

Večer bude plný hudobných a umeleckých vystúpení.

Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) odvysiela v sobotu (11. 7.) večer na Dvojke priamy prenos z osláv Dňa zvrchovanosti SR, ktoré sa uskutočnia v Starej Bystrici. TASR o tom informoval PR manažér telerozhlasu Filip Púchovský.

„V sobotu sa pod záštitou Úradu vlády SR budú v Starej Bystrici konať oslavy Dňa zvrchovanosti SR. Slovenská televízia a rozhlas odvysiela priamy prenos z osláv na Dvojke o 20.10 h,“ priblížil.

Večer bude plný hudobných a umeleckých vystúpení. Diváci sa môžu tešiť napríklad na vystúpenia umeleckej skupiny Čarovné ostrohy, Cigánskych diablov, folklórneho súboru Poľana či umeleckého súboru SĽUK. Program vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti.
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