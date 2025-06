STVR považuje tvrdenia PS o zmluvách so SFZ za zavádzajúce

Bratislava 20. júna (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) považuje tvrdenia Progresívneho Slovenska (PS) v prípade licenčných zmlúv so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) za nepravdivé a zavádzajúce. Vníma ich ako súčasť politizácie témy, ktorá si zasluhuje vecnú diskusiu, nie účelové dezinterpretácie. Vo svojom stanovisku to vyhlásila generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková. TASR o tom informovali zo sekcie marketingu a komunikácie.



„STVR dlhodobo usiluje o to, aby verejnosť mala prístup ku kvalitným domácim športovým podujatiam. V čase, keď sa tento zámer začal napĺňať, čelíme politicky motivovaným obvineniam, ktoré sú v mnohých ohľadoch nepravdivé a vytrhnuté z kontextu,“ uviedla Flašíková. Podotkla, že zmluvy so SFZ neboli uzatvorené súčasným vedením STVR a aj zo strany súčasného manažmentu sa realizuje audit uzatvorených zmlúv v predchádzajúcom období.



Zároveň sa ale ohradzuje voči šíreniu skreslených alebo nepresných informácií. Kritizuje v tomto prípade napríklad porovnávanie cien licenčných práv, ktoré zazneli od predstaviteľov PS. Podľa Flašíkovej napríklad vôbec nezohľadňujú skutočnosť, že trhová hodnota športových práv sa výrazne zmenila.



Nepravdivé sú podľa nej aj údaje o výške nákladov na výrobu signálu. „Reálne ceny sa pohybujú v rozpätí od 5000 do 15.000 eur za zápas, čo je výrazne menej než údaje prezentované na tlačovej konferencii. V mnohých prípadoch ide o sumy pod trhovým priemerom, a to aj v porovnaní s produkciou iných profesionálnych športových súťaží,“ priblížila.



Podľa Flašíkovej zazneli aj mylné tvrdenia o tom, že iné športy poskytujú vysielacie práva bezodplatne. „V súčasnosti to nie je pravda ani pri domácich ligových súťažiach, ani pri väčšine šampionátov, kde STVR vstupuje do štandardných obchodných rokovaní s každým zväzom zvlášť,“ poznamenala.



Deklarovala tiež, že STVR uspela v transparentnom výberovom konaní SFZ, pričom sa ho zúčastnila za rovnakých podmienok ako ostatní uchádzači.



Poslankyňa Zora Jaurová (PS) v piatok upozornila, že bývalý dočasne poverený riaditeľ telerozhlasu Igor Slanina podpísal od 1. apríla do 13. mája 56 licenčných zmlúv za 8,7 milióna eur a 14 zmlúv o distribúcii za viac ako jeden milión eur so SFZ. Zároveň sa STVR v zmluvách zaväzuje od SFZ kúpiť výrobu signálu, a ten zväz predáva televízii podľa vlastného cenníka, ktorý si môže upravovať. Hnutie skonštatovalo, že celá schéma je pre STVR „extrémne nevýhodná“, ale SFZ v nej trikrát zarobí. Myslí si, že zmluvy boli uzatvorené protizákonne a došlo k zneužitiu verejných prostriedkov.



Tvrdenia PS odmietol aj SFZ.