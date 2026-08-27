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STVR predstavila novú vizuálnu identitu programových služieb
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková z televíznych noviniek na Jednotke upozornila na štart pôvodného 13-dielneho seriálu Vraždy v dolinách v réžii Braňa Mišíka.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) vstupuje do jesene s kriminálnym seriálom Vraždy v dolinách i návratom šou 5 proti 5. Jesennú vysielaciu štruktúru, novú vizuálnu identitu programových služieb Jednotka, Dvojka, :24 a Šport i program k výročiam 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku predstavil telerozhlas na štvrtkovom podujatí Nový príbeh. Nová vizuálna identita nahradí doterajšiu grafickú podobu od 11. septembra.
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková z televíznych noviniek na Jednotke upozornila na štart pôvodného 13-dielneho seriálu Vraždy v dolinách v réžii Braňa Mišíka. „Budeme sa snažiť prinášať seriál aj v jarnej štruktúre. Dúfam, že nabehneme na to, čo sme si predsavzali, že sa budeme venovať dramatickej pôvodnej tvorbe a budeme toho viac prinášať na obrazovky Slovenskej televízie,“ povedala Flašíková.
Na obrazovky sa dostane aj nová relácia pre detského diváka Babka a dedko čarujú, v novom zložení a šate sa vráti staronová šou 5 proti 5 s novým moderátorom Andym Krausom v réžii Petra Marcina. „Pokračujeme v reláciách, ktoré sme priniesli ako nové už na jar,“ potvrdila šéfka STVR pokračovanie piatkovej šou Na správnej ceste či podvečernej relácie Zvuky domova s Jakubom Jablonským a spevákom Bystríkom, ktorí v nej mapujú folklór na Slovensku.
„Zaujíma ma, ako dopadne naša nová relácia, ktorá je mierená na prvovoličov a ich pohľad na politiku a rôzne otázky. Je to licencovaný formát, ktorý prinášame ako novinku,“ uviedla Flašíková.
Z viacerých noviniek, ktoré uvidia diváci Dvojky, upozornila napríklad na dokumentárny seriál Radosť zo života, ktorý prinesie premiérové profily televíznych a rozhlasových osobností, ale aj na Fenomén Večerníček, rovnomennú doku sériu.
K stabilnej vysielacej štruktúre s kontinuálnym spravodajstvom počas celého dňa sa vracia spravodajský okruh :24. „V októbri nás čakajú komunálne voľby, ktorým sa budeme venovať s vážnosťou, aká im prináleží,“ poznamenala Flašíková. Šport podľa nej ponúkne reprezentačný futbal, tenisové finálové turnaje, svetové šampionáty, alej aj maratón mieru v Košiciach.
Flašíková potvrdila aj jesenný štart novej vizuálnej identity verejnoprávnej televízie. „Nie je to len o tom, že sme urobili nové logo so zmenou názvu inštitúcie, je za nami dlhá cesta, ktorá sa snaží zjednotiť jazyk celej STVR,“ povedala k novej vizuálnej identite štyroch programový televíznych služieb, s ktorou sa diváci zoznámia od 11. septembra.
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková z televíznych noviniek na Jednotke upozornila na štart pôvodného 13-dielneho seriálu Vraždy v dolinách v réžii Braňa Mišíka. „Budeme sa snažiť prinášať seriál aj v jarnej štruktúre. Dúfam, že nabehneme na to, čo sme si predsavzali, že sa budeme venovať dramatickej pôvodnej tvorbe a budeme toho viac prinášať na obrazovky Slovenskej televízie,“ povedala Flašíková.
Na obrazovky sa dostane aj nová relácia pre detského diváka Babka a dedko čarujú, v novom zložení a šate sa vráti staronová šou 5 proti 5 s novým moderátorom Andym Krausom v réžii Petra Marcina. „Pokračujeme v reláciách, ktoré sme priniesli ako nové už na jar,“ potvrdila šéfka STVR pokračovanie piatkovej šou Na správnej ceste či podvečernej relácie Zvuky domova s Jakubom Jablonským a spevákom Bystríkom, ktorí v nej mapujú folklór na Slovensku.
„Zaujíma ma, ako dopadne naša nová relácia, ktorá je mierená na prvovoličov a ich pohľad na politiku a rôzne otázky. Je to licencovaný formát, ktorý prinášame ako novinku,“ uviedla Flašíková.
Z viacerých noviniek, ktoré uvidia diváci Dvojky, upozornila napríklad na dokumentárny seriál Radosť zo života, ktorý prinesie premiérové profily televíznych a rozhlasových osobností, ale aj na Fenomén Večerníček, rovnomennú doku sériu.
K stabilnej vysielacej štruktúre s kontinuálnym spravodajstvom počas celého dňa sa vracia spravodajský okruh :24. „V októbri nás čakajú komunálne voľby, ktorým sa budeme venovať s vážnosťou, aká im prináleží,“ poznamenala Flašíková. Šport podľa nej ponúkne reprezentačný futbal, tenisové finálové turnaje, svetové šampionáty, alej aj maratón mieru v Košiciach.
Flašíková potvrdila aj jesenný štart novej vizuálnej identity verejnoprávnej televízie. „Nie je to len o tom, že sme urobili nové logo so zmenou názvu inštitúcie, je za nami dlhá cesta, ktorá sa snaží zjednotiť jazyk celej STVR,“ povedala k novej vizuálnej identite štyroch programový televíznych služieb, s ktorou sa diváci zoznámia od 11. septembra.