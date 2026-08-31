< sekcia Slovensko
STVR premiéruje pôvodný krimiseriál Vraždy v dolinách
Nakrúcali ho 90 filmovacích dní, z toho 41 dní strávil štáb priamo na Liptove. Ďalšie lokality poskytli Nízke Tatry, Bratislava a jej okolie.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) uvedie v pondelok prvú časť 13-dielneho kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. „Pôvodná dráma sa odohráva v Liptovskom Mikuláši a prepája súčasné vyšetrovanie s minulosťou spred dvoch desaťročí,“ približuje novinku. V hlavných úlohách sa predstavia Ján Dobrík, Martin Nahálka a Kristína Spáčová.
Dobrík stvárňuje kapitána Petra Kapika, ktorý sa po 20 rokoch vracia do rodného mesta a stáva sa šéfom oddelenia vrážd. Popri prvom prípade sa mu na stôl dostáva aj záhadná smrť jeho niekdajšej priateľky Aleny Molnárovej. Túto udalosť mesto dve desaťročia obchádzalo mlčaním. „Bola to jeho vtedajšia priateľka, ale nebola to životná láska. Keď sa vráti do prostredia Liptovského Mikuláša, vracajú sa mu spomienky a v rámci jeho profesie sa mu na stôl dostane aj tento starý prípad. A to v ňom začne postupne narastať viac a viac. Myslím si, že sa nám to podarilo uchopiť veľmi silno a že to bude jedna z tých silných línií,“ hovorí Dobrík.
Jeho seriálový Kapik postupne odkrýva minulosť nielen svojho dievčaťa, ale aj ďalších obyvateľov mesta, spolužiakov a známych, ktorých osudy sú prepletené s komunistickou minulosťou. „Prvá časť tak popri uzavretom kriminálnom prípade otvára hlavnú dejovú líniu celého seriálu a súkromné životy postáv, zahalené rúškom predošlých dvoch dekád,“ dodávajú tvorcovia seriálu.
Vyšetrovací tím tvoria tri odlišné povahy. Kapitán Kapik je ostrieľaný kriminalista oddaný práci, ktorý sa však v osobnom živote nevyhne ťažkým dilemám. Jeho kolegom a osobnostným protipólom je kapitán Michal Babiak, ktorého hrá Nahálka. „Je to pragmatik so sklonom k hedonizmu, používajúci zdravý sedliacky rozum tam, kde zlyhávajú klasické metódy vyšetrovania,“ približuje STVR seriálovú trojicu. Dopĺňa ju poručíčka Alžbeta Krivošová v podaní Spáčovej, mladá kriminalistka, ktorú do Liptovského Mikuláša prevelili z Bratislavy krátko po škole.
Seriál odohrávajúci sa v turisticky atraktívnom regióne, kde za malebnou horskou kulisou driemu staré hriechy, komplikované medziľudské vzťahy a napäté susedské väzby, popri kriminálnych zápletkách otvára témy so spoločenským presahom, od zneužívania dôverčivosti seniorov až po otázky morálky a spravodlivosti.
Nakrúcali ho 90 filmovacích dní, z toho 41 dní strávil štáb priamo na Liptove. Ďalšie lokality poskytli Nízke Tatry, Bratislava a jej okolie. „Rozsah exteriérového nakrúcania mimo štúdia patrí v slovenskej seriálovej tvorbe k nadpriemerným,“ hodnotí STVR. Seriál je koprodukciou so spoločnosťou DayHey. Scenár napísal Martin Jaroš, réžie sa ujal Braňo Mišík. Diváci ho budú môcť sledovať každý pondelok od 31. augusta o 20.30 h na Jednotke.
Dobrík stvárňuje kapitána Petra Kapika, ktorý sa po 20 rokoch vracia do rodného mesta a stáva sa šéfom oddelenia vrážd. Popri prvom prípade sa mu na stôl dostáva aj záhadná smrť jeho niekdajšej priateľky Aleny Molnárovej. Túto udalosť mesto dve desaťročia obchádzalo mlčaním. „Bola to jeho vtedajšia priateľka, ale nebola to životná láska. Keď sa vráti do prostredia Liptovského Mikuláša, vracajú sa mu spomienky a v rámci jeho profesie sa mu na stôl dostane aj tento starý prípad. A to v ňom začne postupne narastať viac a viac. Myslím si, že sa nám to podarilo uchopiť veľmi silno a že to bude jedna z tých silných línií,“ hovorí Dobrík.
Jeho seriálový Kapik postupne odkrýva minulosť nielen svojho dievčaťa, ale aj ďalších obyvateľov mesta, spolužiakov a známych, ktorých osudy sú prepletené s komunistickou minulosťou. „Prvá časť tak popri uzavretom kriminálnom prípade otvára hlavnú dejovú líniu celého seriálu a súkromné životy postáv, zahalené rúškom predošlých dvoch dekád,“ dodávajú tvorcovia seriálu.
Vyšetrovací tím tvoria tri odlišné povahy. Kapitán Kapik je ostrieľaný kriminalista oddaný práci, ktorý sa však v osobnom živote nevyhne ťažkým dilemám. Jeho kolegom a osobnostným protipólom je kapitán Michal Babiak, ktorého hrá Nahálka. „Je to pragmatik so sklonom k hedonizmu, používajúci zdravý sedliacky rozum tam, kde zlyhávajú klasické metódy vyšetrovania,“ približuje STVR seriálovú trojicu. Dopĺňa ju poručíčka Alžbeta Krivošová v podaní Spáčovej, mladá kriminalistka, ktorú do Liptovského Mikuláša prevelili z Bratislavy krátko po škole.
Seriál odohrávajúci sa v turisticky atraktívnom regióne, kde za malebnou horskou kulisou driemu staré hriechy, komplikované medziľudské vzťahy a napäté susedské väzby, popri kriminálnych zápletkách otvára témy so spoločenským presahom, od zneužívania dôverčivosti seniorov až po otázky morálky a spravodlivosti.
Nakrúcali ho 90 filmovacích dní, z toho 41 dní strávil štáb priamo na Liptove. Ďalšie lokality poskytli Nízke Tatry, Bratislava a jej okolie. „Rozsah exteriérového nakrúcania mimo štúdia patrí v slovenskej seriálovej tvorbe k nadpriemerným,“ hodnotí STVR. Seriál je koprodukciou so spoločnosťou DayHey. Scenár napísal Martin Jaroš, réžie sa ujal Braňo Mišík. Diváci ho budú môcť sledovať každý pondelok od 31. augusta o 20.30 h na Jednotke.