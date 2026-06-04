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STVR pripravila špeciálny program pri príležitosti 100. rokov rozhlasu
Výnimočný je podľa STVR najmä mesačný cyklus Sto rokov, jeden rozhlas.
Autor TASR
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Bratislava 4. júna (TASR) - Pri príležitosti 100. výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku pripravila Slovenská televízia a rozhlas (STVR) špeciálny program. Súčasťou budú zaujímavé relácie, podcasty, tematické cykly, rozhlasové dramatické seriály, koncerty, návraty k ikonickým hlasom rozhlasovej histórie aj pohľad do zákulisia rozhlasového vysielania. TASR o tom informovala PR manažérka STVR Ivana Zečevič.
„Storočnica rozhlasového vysielania je jedinečnou príležitosťou pripomenúť si bohatú históriu Slovenského rozhlasu, jeho výnimočné osobnosti aj momenty, ktoré formovali verejný priestor na Slovensku. Jubilejný program preto nie je len spomienkou na históriu, ale aj oslavou média, ktoré stále spája, informuje, prináša emócie a vytvára priestor pre silné príbehy a kvalitnú tvorbu,“ vyhlásil riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janků.
Výnimočný je podľa STVR najmä mesačný cyklus Sto rokov, jeden rozhlas. „Prostredníctvom archívnych nahrávok, spomienok významných osobností a súčasných tvorcov mapuje moderátor Roman Bomboš kľúčové momenty, ktoré formovali rozhlasové vysielanie na Slovensku. Poslucháči sa v ňom vrátia k legendárnym hlasom aj historickým udalostiam, ktoré rozhlas zachytil, pričom relácia zároveň prirodzene presahuje do prítomnosti a ukazuje rozhlas ako živé médium, ktoré aj dnes aktívne spoluvytvára spoločenský a kultúrny priestor,“ priblížila Zečevič. Špeciálny program pripravili aj iné rozhlasové okruhy. Medzi nimi Rádio Junior či Rádio_FM.
Oslavy by mali vyvrcholiť v októbri slávnostným galakoncertom. Vystúpia na ňom významní slovenskí interpreti spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Detským a dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu.
„Storočnica rozhlasového vysielania je jedinečnou príležitosťou pripomenúť si bohatú históriu Slovenského rozhlasu, jeho výnimočné osobnosti aj momenty, ktoré formovali verejný priestor na Slovensku. Jubilejný program preto nie je len spomienkou na históriu, ale aj oslavou média, ktoré stále spája, informuje, prináša emócie a vytvára priestor pre silné príbehy a kvalitnú tvorbu,“ vyhlásil riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janků.
Výnimočný je podľa STVR najmä mesačný cyklus Sto rokov, jeden rozhlas. „Prostredníctvom archívnych nahrávok, spomienok významných osobností a súčasných tvorcov mapuje moderátor Roman Bomboš kľúčové momenty, ktoré formovali rozhlasové vysielanie na Slovensku. Poslucháči sa v ňom vrátia k legendárnym hlasom aj historickým udalostiam, ktoré rozhlas zachytil, pričom relácia zároveň prirodzene presahuje do prítomnosti a ukazuje rozhlas ako živé médium, ktoré aj dnes aktívne spoluvytvára spoločenský a kultúrny priestor,“ priblížila Zečevič. Špeciálny program pripravili aj iné rozhlasové okruhy. Medzi nimi Rádio Junior či Rádio_FM.
Oslavy by mali vyvrcholiť v októbri slávnostným galakoncertom. Vystúpia na ňom významní slovenskí interpreti spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Detským a dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu.