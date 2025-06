STVR si pripomenie sviatok Cyrila a Metoda vysielaním

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) si v sobotu (5. 7.) uctí odkaz solúnskych vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda tematickým programom na svojich televíznych aj rozhlasových okruhoch. Celodenný program bude venovaný ich duchovnému a kultúrnemu dedičstvu, ale aj Slovákom v zahraničí. TASR o tom informoval PR manažér STVR Filip Púchovský.



Na televíznej Jednotke sa sviatok svätých Cyrila a Metoda začne o 10.00 h priamym prenosom z Cyrilometodskej národnej púte z Nitry. O 12.00 h nasleduje koprodukčný česko-slovenský film Cyril a Metod - Apoštoli Slovanov, o 13.35 h televízny film Nekonečná nevystupovať s Milanom Lasicom a Julom Satinským. O 20.30 h odvysiela STVR na Jednotke priamy prenos osláv z hradu Devín s názvom Posolstvo Cyrila a Metoda a o 22.15 h tragikomický film Kosenie Jastrabej lúky. Sviatočný deň zakončí o 23.35 h titul Fany.



Na televíznej Dvojke sa objavia dokumenty Povesť o Cyrilovi a Metodovi, Živé dedičstvo Nitry, Solúnska misia, Konštantínov tajný kód a trojdielny dokument Misia bratov Konštantína a Metoda.



V sobotu 5. júla si STVR pripomenie aj Deň zahraničných Slovákov a zaradí do vysielania Dvojky dokumenty KIWAK tatranský, Slováci dolu hlavou, Slováci v Argentíne, Denník architekta a Zmenil tvár Šanghaja. Na Deň zahraničných Slovákov uvedie Dvojka o 20.00 h aj premiérový dokument o Slovákoch v Singapure s názvom Slováci v mestskom štáte. O 21.00 h odvysiela Dvojka priamy prenos zo 70. ročníka Folklórneho festivalu Východná.



Na Rádiu Slovensko sa moderátori spolu s odborníkmi v popoludňajšom vysielaní zamerajú na významné pamiatky spojené so solúnskymi bratmi. V rubrike Dobrá správa sa poslucháči dozvedia, ako misijná činnosť Cyrila a Metoda formovala vývoj slovenského jazyka a ovplyvnila jeho súčasnú podobu. Prúdové vysielanie sa bude niesť v znamení hlaholiky - písma, ktoré Konštantín (neskôr Cyril) špeciálne vytvoril pre našich predkov.



Rádio Regina Západ ponúkne poslucháčom o 8.00 h premiéru rozprávkovej rozhlasovej hry Kliatba stratenej osady. Od 9.00 h sa Rádio Regina Západ zameria na tému vysťahovalectva. Rádio Regina Stred od 10.00 h ponúkne poslucháčom priamy prenos zo 70. ročníka Folklórneho festivalu Východná. Popoludní o 15.05 h zaznie Klenotnica ľudovej hudby, ktorej špeciálne vydanie bude venované cyrilo-metodskej tradícii. O 12.30 h Rádio Regina Východ oživí odkaz solúnskych bratov Cyrila a Metoda prostredníctvom literárno-dramatického pásma s názvom Aby aj bratia.



Rádio Devín otvorí sviatočné ráno 5. júla o 6.30 h reláciou Prelúdium so slávnostnými orchestrálnymi dielami ako Úvod a Pozvanie z oratória Cyril a Metod Tibora Andrašovana či Prísaha Mojmíra z opery Svätopluk Eugena Suchoňa, doplnenými o komornejšie skladby Zdeňka Mikulu a Mikuláša Ruppeldta.



Radio Slovakia International pripravilo špeciálne vysielanie, ktoré sprostredkuje zahraničným poslucháčom význam tohto štátneho sviatku pre Slovensko. Rádio Junior si pripomenie sviatok svätých Cyrila a Metoda v duchu „tajnosľubného týždňa“, počas ktorého odhalí veľké i malé tajomstvá z dejín. V tento sviatočný deň odvysiela rozhlasovú hru Štefana Timka Tajomstvo Zoborského kláštora, inšpirovanú rovnomennou knihou Františka Rábka.



Rádio Litera si pripomenie odkaz svätých Cyrila a Metoda prostredníctvom troch relácií, ktoré prenesú poslucháčov k prameňom slovanskej vzdelanosti a viery.