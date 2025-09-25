< sekcia Slovensko
STVR zaradila do hlavnej spravodajskej relácie moderátorské dvojice
Správy o 19.00 už nebudú od 6. októbra uvádzať samostatní moderátori, ale tri tandemy.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) zaradila do hlavnej spravodajskej relácie Správy o 19.00 moderátorské dvojice. Verejnoprávna inštitúcia o tom informovala na štvrtkovom mediálnom evente v Bratislave. Priamo v televíznom štúdiu v Mlynskej doline vedenie STVR predstavilo najdôležitejšie jesenné novinky televízneho a rozhlasového vysielania. Okrem nových moderátorských dvojíc hlavnej spravodajskej relácie uviedli aj novú moderátorku športového spravodajstva Góly - body - sekundy (GBS).
Správy o 19.00 už nebudú od 6. októbra uvádzať samostatní moderátori, ale tri tandemy. Stabilné tváre spravodajstva - Ľubomír Bajaník, Viliam Stankay a Janette Štefánková - dostali k sebe partnerov, ktorými sú Zuzana Straková Wenzlová, Jozef Kubánek a Veronika Meszárosová.
Podľa generálnej riaditeľky STVR Martiny Flašíkovej majú nové dvojice do večerného spravodajstva priniesť viac dynamiky a ľudského rozmeru. „Vysielanie podporí aj modernizovaná grafika a vizuálne zmeny v štúdiu,“ približuje verejnoprávne médium. Spresňuje, že tandemy sa budú divákom prihovárať v zostavách Bajaník a Štefánková, Stankay a Straková Wenzlová, Kubánek a Meszárosová.
Novú moderátorku má aj športové spravodajstvo Góly - body - sekundy. Je ňou Kristína Kucianová, ktorá sa bude na obrazovke striedať so stálicou Jánom Hudokom. „Relácia GBS je najstarším športovým spravodajstvom na Slovensku a príchod novej moderátorky má priniesť svieži rozmer do jej ďalšieho fungovania,“ dodáva STVR.
Jesennú programovú štruktúru verejnoprávnej inštitúcie doplnili od septembra aj nové formáty pôvodnej tvorby. Na Jednotke je to relácia Zvuky domova, v ktorej hudobníci a tvorcovia objavujú korene slovenských piesní a tradícií. Dvojka ponúka dokumentárnu sériu moje SLOWensko, venovanú pomalému a vedomému objavovaniu krajiny. „Silným ťahákom je aj piata séria šou Pečie celé Slovensko, ktorá štartuje v nedeľu 5. októbra na Jednotke,“ avizuje STVR.
Dodáva, že bohatou ponukou pokračuje v jesennej sezóne aj Slovenský rozhlas. Poslucháčom prinesie aktuálne spravodajstvo a publicistiku, diskusie a rozhovory, rozhlasové hry pre veľkých i malých a kvalitnú hudobnú produkciu zo Slovenska aj zahraničia. „V jesennej sezóne poteší hudobných fanúšikov tiež Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a Orchester ľudových nástrojov,“ poznamenáva verejnoprávny vysielateľ.
