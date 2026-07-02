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Štvrtok bude oblačný až zamračený, na viacerých miestach zaprší
Najvyššia denná teplota bude 23 až 28, v Žilinskom, Prešovskom kraji na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele, najmä v noci na východe, búrky. Počas dňa od západu postupne ustávanie zrážok a na západe zmenšovanie oblačnosti. Ochladenie.
Najnižšia nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom, Prešovskom kraji na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 4 až 11 m/s (15 až 40 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 17 m/s (60 km/h). Pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Spočiatku noci na východe a cez deň miestami aj v Banskobystrickom kraji len slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 13 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 13 až 9 stupňov Celzia.
Najnižšia nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom, Prešovskom kraji na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 4 až 11 m/s (15 až 40 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 17 m/s (60 km/h). Pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Spočiatku noci na východe a cez deň miestami aj v Banskobystrickom kraji len slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 13 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 13 až 9 stupňov Celzia.