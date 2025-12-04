Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok bude prevažne zamračený s teplotami do 7 stupňov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty vystúpia na 2 až 7 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 2 až 7 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.





Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 3 stupne C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 1 stupeň C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná -1 stupeň Celzia.





Zdroj: meteo.sk
