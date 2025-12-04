< sekcia Slovensko
Štvrtok bude prevažne zamračený s teplotami do 7 stupňov
Teploty vystúpia na 2 až 7 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. decembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 2 až 7 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 3 stupne C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 1 stupeň C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná -1 stupeň Celzia.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 3 stupne C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 1 stupeň C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná -1 stupeň Celzia.
Zdroj: meteo.sk