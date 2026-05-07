Štvrtok 7. máj 2026
Štvrtok bude zamračený, treba rátať aj s prehánkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele, v noci miestami zmenšená oblačnosť. V noci miestami, cez deň na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky.

Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach ojedinele okolo 8 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov C.

Prevažne južný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), lokálne aj slabý vietor.

V noci vo vysokých polohách búrlivý vietor až víchrica.


Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 20 až 16 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 11 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 3 stupne Celzia.
