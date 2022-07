Štvrtou dávkou vakcíny proti COVID-19 sa zatiaľ zaočkovalo 884 osôb

Bratislava 1. júla (TASR) - Štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa doposiaľ zaočkovalo 884 osôb so zníženou imunitou. Pre TASR to uviedla riaditeľka sekcie marketingu a komunikácie Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Daničová.



V čakárni na očkovanie štvrtou dávkou centrum eviduje piatich ľudí. Naplánovaný termín má podľa nej 46 ľudí.



Očkovanie posilňujúcou dávkou proti ochoreniu COVID-19 je odporúčané každému imunokompromitovanému pacientovi, ktorý má viac ako 18 rokov.



Po podaní troch dávok, ktoré tvoria u týchto osôb so zníženou imunitou základnú očkovaciu schému, im môže byť aplikovaný tzv. booster. Pacienti by sa o tom podľa centra mali vopred poradiť s ošetrujúcim lekárom.