Štvrtý album Majka Spirita je na ceste, ohlásil ho singlom Kurt

Bratislava 7. júna (TASR) - Pilotným singlom s názvom Kurt avizuje slovenský raper Majk Spirit vydanie svojho štvrtého sólového albumu, ktorý prinesie fanúšikom tento mesiac. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



Majk Spirit priznal, že vždy plánoval pomenovať svoj štvrtý sólový album jednoducho "4". "Pretože je to celý život moje šťastné číslo," prezradil. "Nakoniec sme našli lepší názov, ale číslo štyri v ňom zostalo," dodal k štúdiovému albumu, ktorý dostal meno Artist a prvé písmeno v názve zároveň symbolicky ukrýva spomínané číslo štyri.



Albumová novinka je prvým spoločným projektom s Majkovým dlhoročným dvorným DJom a producentom Grimasom. Ten sa kompletne postaral o hudobnú stránku.



Štvrtý album Spirit avizuje singlom Kurt, za inšpiráciou tohto názvu stojí hudobná legenda Kurt Cobain. V texte nahrávky sa však Kurt vôbec neobjaví. "Najprv to bol iba pracovný názov. Refrén sme tvorili priamo v štúdiu spolu s Grimasom, a najprv mal úplne iný text. Nebolo to úplne ono, a Grimo ma hecol, nech ho skúsim prepísať s tým, že 'daj to viac jak Kurt Cobain'. Nič viac mi nebolo treba, a v ďalších štyroch minútach vznikol refrén, ktorý v tracku počujete teraz. Bol to jeden z najlepších kreatívnych magických momentov tohto albumu. Preto Kurt," vysvetlil Spirit. K spolupráci na nahrávke prizval českú hviezdu, speváka, rapera, tanečníka, skladateľa a textára Bena Cristovaa, ktorý mal Majkov part doplniť a zároveň "posunúť na nový level". "Hneď ako mi Majk poslal svoj part, vedel som, že message trafila bullseye našej situácie. Žijeme v krajinách, kde máme ten luxus vybrať si, aký život prežijeme a napriek tomu sme schopní sa v ňom uväzniť," povedal Ben o posolstve singla, ktorý oficiálne vyšiel 4. júna.



Réžie videoklipu sa ujal český filmár Adam Pavelka, s ktorým Majk Spirit spolupracoval už pri klipoch Spirit Animal a Žiariš. "Do tretice sa nám podaril naozajstný 'masterpiece'. Na tomto klipe pracoval 15-členný team, sú tam efekty, aké som vo videu ešte nikdy nemal," pochválil sa slovenský raper a ku klipu, ktorý nakrúcali v Prahe dodal: "Kurt je určite jeden z najlepších klipov, aké som kedy mal, ak nie úplný top."