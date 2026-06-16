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Štvrtý ročník súťaže Greenfluenceri a energia pozná svojich víťazov
Ekofond SPP ich ocenil za originálne riešenia environmentálnych výziev a tém súvisiacich s udržateľnosťou, ochranou životného prostredia či efektívnym využívaním energie.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Štvrtý ročník súťaže Greenfluenceri a energia pozná svojich víťazov. Ocenenie získalo sedem školských tímov. Ekofond SPP ich v utorok ocenil za originálne riešenia environmentálnych výziev a tém súvisiacich s udržateľnosťou, ochranou životného prostredia či efektívnym využívaním energie, ktoré prinášali počas školského roka.
„Teší nás, že vyrastá generácia mladých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti planéty. Súťaž im dáva možnosť premeniť záujem o životné prostredie na konkrétne aktivity a ukázať, že dokážu byť iniciátormi pozitívnych zmien vo svojom okolí. Ich projekty sú dôkazom, že zodpovednosť, kreativita a chuť konať majú na slovenských školách svoje pevné miesto,“ skonštatovala riaditeľka Ekofondu SPP Zlatica Vargová.
V kategórii základných škôl sa víťazmi stali Základná škola s MŠ Atómová 1 Trnava s projektom ECO mindset: Ako myslíš, tak míňaš energiu, Spojená škola sv. Košických mučeníkov Košice-Sídlisko KVP s projektom E(du)kologickými digitálnymi cestami a Základná škola Moskovská 2 Banská Bystrica s projektom Klimatickí hrdinovia.
V kategórii stredných škôl získali ocenenie Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava-Dúbravka s projektom Revitalizácia školskej skalky, oddychovej zóny a podpora opeľovačov, Stredná odborná škola technická Volgogradská 1 Prešov s projektom Zelené okuliare - udržateľné videnie a Spojená škola Svätej Rodiny Gercenova 10 Bratislava-Petržalka s projektom Nevyhadzuje planétu: Vyhodené jedlo = vyhodená energia, zdroje aj budúcnosť.
Cena verejnosti putuje Strednej odbornej škole obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin s projektom Paper power.
Do štvrtého ročníka sa zapojili súťažné tímy zo základných a stredných škôl. Jeden tím pozostával z koordinátora projektu a troch žiakov. Počas školského roka absolvovali workshopy, v ktorých získali poznatky využité pri práci na projektoch a pri komunikácii ich výstupov na sociálnych sieťach.
Po ukončení projektov nasledovalo odborné hodnotenie a v závere verejné hlasovanie. V pôvodnom nastavení súťaže mala odborná porota vybrať jedného víťaza v kategórii základných škôl a jedného víťaza v kategórii stredných škôl. Mimoriadne vysoká úroveň prihlásených projektov, ich praktický prínos, kreativita a kvalita spracovania však porotu presvedčili, že ocenenie si zaslúžia viaceré tímy.
„Teší nás, že vyrastá generácia mladých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti planéty. Súťaž im dáva možnosť premeniť záujem o životné prostredie na konkrétne aktivity a ukázať, že dokážu byť iniciátormi pozitívnych zmien vo svojom okolí. Ich projekty sú dôkazom, že zodpovednosť, kreativita a chuť konať majú na slovenských školách svoje pevné miesto,“ skonštatovala riaditeľka Ekofondu SPP Zlatica Vargová.
V kategórii základných škôl sa víťazmi stali Základná škola s MŠ Atómová 1 Trnava s projektom ECO mindset: Ako myslíš, tak míňaš energiu, Spojená škola sv. Košických mučeníkov Košice-Sídlisko KVP s projektom E(du)kologickými digitálnymi cestami a Základná škola Moskovská 2 Banská Bystrica s projektom Klimatickí hrdinovia.
V kategórii stredných škôl získali ocenenie Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava-Dúbravka s projektom Revitalizácia školskej skalky, oddychovej zóny a podpora opeľovačov, Stredná odborná škola technická Volgogradská 1 Prešov s projektom Zelené okuliare - udržateľné videnie a Spojená škola Svätej Rodiny Gercenova 10 Bratislava-Petržalka s projektom Nevyhadzuje planétu: Vyhodené jedlo = vyhodená energia, zdroje aj budúcnosť.
Cena verejnosti putuje Strednej odbornej škole obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin s projektom Paper power.
Do štvrtého ročníka sa zapojili súťažné tímy zo základných a stredných škôl. Jeden tím pozostával z koordinátora projektu a troch žiakov. Počas školského roka absolvovali workshopy, v ktorých získali poznatky využité pri práci na projektoch a pri komunikácii ich výstupov na sociálnych sieťach.
Po ukončení projektov nasledovalo odborné hodnotenie a v závere verejné hlasovanie. V pôvodnom nastavení súťaže mala odborná porota vybrať jedného víťaza v kategórii základných škôl a jedného víťaza v kategórii stredných škôl. Mimoriadne vysoká úroveň prihlásených projektov, ich praktický prínos, kreativita a kvalita spracovania však porotu presvedčili, že ocenenie si zaslúžia viaceré tímy.