Štyri horské priechody sú pre vozidlá nad 10 metrov uzavreté

Bratislava 24. decembra (TASR) - Všetky horské priechody (HP), diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej až tretej triedy sú zjazdné. Na niektorých úsekoch je čerstvý, kašovitý sneh. Horské priechody Donovaly, Príslop, Šútovce a Fačkovské Sedlo sú pre vózidlá nad desať metrov uzavreté. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Horské prechody na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým až utlačeným snehom. Na horských priechodoch Dargov, Biela Hora, Pezinská Baba, Soroška je vozovka mokrá.



Na cestách sedlo Besník, Važec smerom na Štrbu, Liptovské Matiašovce - Huty sa podľa SSC vytvárajú snehové jazyky a záveje. Dohľadnosť do 100 metrov je pre silné sneženie prevažne v severnej polovici stredného Slovenska. Na cestách Levického okresu sa tvorí poľadovica.



Vodiči by si mali dať pozor na mrznúce mrholenie v lokalitách Žiar nad Hronom, Prievidza, Lučenec, Krupina, horné Považie, Kysuce a Liptov.



SSC ďalej informuje, že HP Príslop, Nitrianske Pravno, Fačkovské sedlo a Šútovce sú v zimnej sezóne uzavreté pre nákladné vozidlá nad 12 metrov. Úsek cesty Srdiečko - Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami pre všetky vozidlá. Na úseku R4 Svidník sú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad desať metrov, poukazuje SSC.



Zároveň pripomína, že cesta v úseku Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je v zimnom období neudržiavaná a uzavretá pre všetku dopravu.