Štyri zdravotnícke organizácie by mohli dostávať príspevky v splátkach

Bratislava 24. apríla (TASR) - Štyrom zdravotníckym organizáciám by po novom mohli zdravotné poisťovne vyplácať príspevky v štvrťročných splátkach, nie v plnej výške na začiatku roka ako doteraz. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do 2. čítania.



"Cieľom návrhu zákona je efektívnejšie riadenie peňažných tokov v rámci verejného zdravotného poistenia a zmierniť jednorazový finančný úbytok zdrojov na začiatku kalendárneho roka," uviedol predkladateľ. Argumentuje, že financovanie celého sektora verejného zdravotného poistenia je priebežné. Ako príklad uvádza výber poistného od ekonomicky aktívnych obyvateľov či výplatu platieb za poistencov štátu.



V súčasnosti sa príspevky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, operačným strediskám tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, Národnému centru zdravotníckych informácií a Národnému inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve vyplácajú do 20. januára. Po novom by mali splátky vo výške 25 percent z výšky príspevku dostávať v termínoch 20. januára, 20. apríla, 20. júla a 20. októbra kalendárneho roka.



Zmeny by mohli nadobudnúť účinnosť od januára 2025 s výnimkou prechodných ustanovení s navrhovanou účinnosťou od 1. júla.