< sekcia Slovensko
Štyria veľvyslanci odovzdali prezidentovi poverovacie listiny
Prezident SR očakáva, že noví veľvyslanci prispejú k budovaniu dobrých vzájomných vzťahov Slovenska s ich krajinami.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Štyria nerezidentní mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci odovzdali v utorok v Prezidentskom paláci poverovacie listiny prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu na nástupnej audiencii prijala Mohammada Sameera Hindawiho (Jordánske hášimovské kráľovstvo), Helgu Hauksdóttirovú (Island), Maríu Eugeniu Echeverríu de Puryovú (Peruánska republika) a Alejandra Garofaliho Acostu (Uruguajská východná republika). TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Prezident SR očakáva, že noví veľvyslanci prispejú k budovaniu dobrých vzájomných vzťahov Slovenska s ich krajinami a zároveň budú hľadať ďalšie možnosti zintenzívnenia spolupráce v ekonomickej, kultúrnej oblasti, vo vzdelávaní či cestovnom ruchu. Zaželal im veľa úspechov na novej misii, ktorá je pre všetkých pokračovaním zahraničnej služby na poste kariérneho diplomata.
Prezident SR očakáva, že noví veľvyslanci prispejú k budovaniu dobrých vzájomných vzťahov Slovenska s ich krajinami a zároveň budú hľadať ďalšie možnosti zintenzívnenia spolupráce v ekonomickej, kultúrnej oblasti, vo vzdelávaní či cestovnom ruchu. Zaželal im veľa úspechov na novej misii, ktorá je pre všetkých pokračovaním zahraničnej služby na poste kariérneho diplomata.