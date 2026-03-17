Štyria veterinári pomáhajú na Cypre so slintačkou a krívačkou
Nikózia 17. marca (TASR) - Štyria slovenskí veterinári budú dočasne pomáhať pri utratení hospodárskych zvierat na Cypre v dôsledku pretrvávajúceho výskytu slintačky a krívačky. Pomoc ostrovu ponúkol minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč. S odvolaním sa na slovenské veľvyslanectvo v Nikózii o tom v utorok informoval denník Cyprus Mail, píše TASR.
Tri ohniská vysoko nákazlivého vírusového ochorenia párnokopytníkov nahlásil Cyprus 21. februára. Došlo k tomu po jeho vypuknutí v decembri v oblastiach na severe ostrova okupovaných Tureckom.
Európska komisia následne v marci vyhlásila územie celého Cypru za obmedzenú zónu prinajmenšom do 1. mája 2026. Obmedzenia sa vzťahujú na vývoz a prepravu živých zvierat a čerstvých živočíšnych produktov. Spracované mliečne výrobky sa môžu naďalej vyrábať a obchodovať za určitých hygienických podmienok.
Na Cyprus podľa miestnych úradov už pricestovali štyria veterinári zo Slovenska, ktorým udelili dočasné povolenia na výkon činnosti v rámci snáh o urýchlenie likvidácie hospodárskych zvierat. Okrem toho sa môžu podieľať na očkovaní, odbere vzoriek a vykonávaní ďalších epidemiologických vyšetrení.
Takáč podľa hovorcu slovenského veľvyslanectva „vyjadril svoju podporu a solidaritu“ s Cyprom a poukázal na to, že aj Slovensko čelilo v marci minulého roka slintačke a krívačke. Minister hospodárstva ponúkol svojej cyperskej rezortnej kolegyni Marii Panajiotuovej vedomosti a skúsenosti, ktoré Slovensko nadobudlo pri riešení tejto situácie.
Na Cypre podľa oddelenia veterinárnych služieb od pondelka nezaznamenali žiaden nový prípad slintačky a krívačky. Po zistení výskytu ochorenia v obciach Geri a Dali v okrese Nikózia boli vyznačené trojkilometrové a desaťkilometrové karanténne zóny. Hovorca vlády uviedol, že existujú obavy, že sa slintačka a krívačka rozšíri aj mimo okresov Larnaka a Nikózia, ak sa nebudú plne a dôsledne dodržiavať vedcami vypracované postupy.
