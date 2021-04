Prirodzený úbytok vlani zaznamenalo až päť z ôsmich krajov Slovenska

Bratislava 15. apríla (TASR) – Slovensko vlani po 17 rokoch zaznamenalo prirodzený úbytok obyvateľstva, teda počet zomretých prevýšil počet živonarodených osôb, a to až v piatich krajoch. Nárast celkového počtu obyvateľov SR sa podarilo dosiahnuť len vďaka migračnému prírastku. Vývoj na regionálnej úrovni sa však rôznil. Vyplýva to z najnovších demografických dát zverejnených Štatistickým úradom SR.



"Počet živonarodených detí dosiahol 56.550, je to najnižší počet po roku 2015. Celkovo zomrelo 59.089 ľudí, čo je nárast viac ako 10 percent medziročne a aj voči priemeru predošlých 5 rokov," uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.



Zvýšený počet úmrtí v roku 2020 ovplyvnil na Slovensku aj situáciu počtu obyvateľov v regiónoch. Najvyšší prirodzený úbytok obyvateľov v absolútnych číslach či v prepočte na stotisíc obyvateľov mali vlani Nitriansky, Trenčiansky a Banskobystrický kraj.



Naopak, prirodzený prírastok vplyvom vyššej pôrodnosti nad úmrtnosťou zaznamenali tri kraje - Bratislavský, Prešovský a Košický kraj. Najvyšší prírastok v prepočte na počet obyvateľov dosiahol Bratislavský kraj (265 osôb na 100-tisíc obyvateľov) a najviac detí sa narodilo v Prešovskom kraji (9997).



Po započítaní dát o vplyve migrácie prišlo minulý rok na Slovensku k celkovému úbytku obyvateľstva spolu v štyroch z ôsmich krajov SR. "Vývoj v krajoch okrem pôrodnosti, úmrtnosti či zahraničnej migrácie ovplyvňuje aj vnútorná migrácia, teda sťahovanie medzi krajmi. Napríklad výraznejšie sťahovanie do regiónov, kde je vyššia životná úroveň spôsobená väčšími pracovnými príležitosťami," priblížila riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.



Najväčší celkový úbytok obyvateľov zaznamenal vlani Nitriansky kraj (o 2798 osôb). Ďalšími regiónmi s celkovým úbytkom obyvateľstva sú Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj.



Celkovo pribudlo najviac obyvateľov v Bratislavskom kraji, kde sa ich počet medziročne zvýšil až o 7432 ľudí. Vyššia miera migrácie a prisťahovaní viedli k miernemu rastu celkového počtu obyvateľov aj v Trnavskom a Košickom kraji.