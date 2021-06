Sčítaných je 5,22 milióna obyvateľov SR

Na snímke generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková. Bratislava, 15. júna 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. júna (TASR) – Počas elektronickej i asistovanej formy sčítania obyvateľov sa do cenzu zapojilo 5,22 milióna ľudí. Celkový podiel sčítaných predstavuje 92,7 percenta z odhadovaného počtu obyvateľov. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia Štatistického úradu (ŠÚ) SR.V online sčítaní, ktorého zber dát ukončili na konci marca, sa samosčítalo 4,84 milióna obyvateľov. V rámci asistovaného sčítania od 3. mája do 13. júna pribudlo 376.000 sčítaných.povedal predseda ŠÚ Alexander Ballek. Ocenil komunikáciu s partnermi Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, vyzdvihol samosprávy za spoluprácu pri sčítaní, rovnako tak informovanie zo strany médií.Generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ Ľudmila Ivančíková informovala, že najviac sčítaných obyvateľov pochádza zo Žilinského kraja (94,6 percenta), medzi trojicu najúspešnejších patria aj Banskobystrický a Prešovský kraj (oba zhodne 94 percent sčítaných).dodala Ivančíková.Naopak, najmenej sčítaných je v Bratislavskom kraji (jediný kraj pod 90 percent), v samotnom hlavnom meste SR sa sčítalo 441.000 obyvateľov (88,4 percenta odhadovaného počtu obyvateľov). Zber dát ešte stále nie je definitívne ukončený.vysvetlila Ivančíková.Hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder informovala, že počas sčítania nezaznamenali a neboli nahlásené žiadne rušivé okolnosti a mimoriadne situácie.Predstavitelia ŠÚ potvrdili, že už v závere roka by mali poskytnúť prvé analýzy cenzu, ktoré sa týkajú získaných demografických, sociálnych a kultúrno-spoločenských informácií.oznámil predseda ŠÚ.