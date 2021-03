ŠÚ SR a ÚVZ vyzývajú sčítať sa bezpečne doma a neodkladať to

Bratislava 9. marca (TASR) - Štatistický úrad (ŠÚ) SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyzývajú obyvateľov, aby využili bezpečnú možnosť sčítať sa elektronicky v pohodlí domova a pomohli sa elektronicky sčítať aj svojim starším príbuzným, ak ich o to požiadajú. TASR o tom informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder. Pripomínajú tiež, aby obyvatelia sčítanie neodkladali. Urobiť tak musia do konca marca, asistované sčítanie potrvá od apríla do októbra.



"V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnejšou formou, ako pri sčítaní chrániť svoje zdravie aj zdravie ostatných. Preto neváhajte a využite možnosť sčítať sa elektronicky a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak vás o to požiadajú," uviedla hovorkyňa. Vyplnenie elektronického formulára netrvá podľa nej viac ako desať minút. "Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Táto forma je z epidemiologického pohľadu ideálna a nepredstavuje riziko. Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia," doplnila.



ŠÚ SR i ÚVZ odporúčajú sčítať sa v najbližších dňoch. Všetko potrebné nájdu občania na webe www.scitanie.sk. K dispozícii je aj mobilná aplikácia pod názvom SODB 2021.



Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra.



Povinnosť sčítať sa majú podľa zákona všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na Slovensku obvyklý pobyt. Neplnoleté osoby je povinný sčítať rodič, prípadne zákonný zástupca. Za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta.