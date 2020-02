ŠÚ SR: Dve skúšky spracovania volebných výsledkov skončili úspešne

Bratislava 20. februára (TASR) - Štatistický úrad (ŠÚ) SR vykonal dve skúšky spracovania volebných výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Obidve skončili úspešne. Pre TASR to potvrdila špecialistka pre styk s verejnosťou ŠÚ SR Viera Hutt.



"Pre ŠÚ SR z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia pre voľby do parlamentu v roku 2020 vyplýva povinnosť vykonať celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do 25. februára 2020," uviedla Hutt.



Skúšky vykonal úrad v januári a februári tohto roka. Posledná, tretia skúška spracovania výsledkov hlasovania sa podľa Hutt uskutoční na budúci týždeň. Na skúškach sa spolu použije 780 počítačov.



"Úlohou ŠÚ SR je sumarizovať výsledky hlasovania prostredníctvom odborných sumarizačných útvarov, ktorých je 50, z toho 49 pri okresných volebných komisiách a jeden pri Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán," priblížila Hutt. Dodala, že cieľom skúšok je preverenie pripravenosti odborných sumarizačných útvarov a nasadenej techniky.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.