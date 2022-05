Na Slovensku zomrelo v apríli 4495 osôb, tento rok zatiaľ najmenej

Bratislava 26. mája (TASR) - Na Slovensku zomrelo v apríli 4495 osôb, najmenej za posledných osem mesiacov. Najviac v tomto roku sa tak Slovensko priblížilo k predpandemickým hodnotám. Medzi príčinami úmrtí dominovali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby dýchacej sústavy. Ochorenie COVID-19 bolo štvrtou najčastejšou príčinou, zomrelo naň 289 osôb. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celková nadúmrtnosť sa v apríli na Slovensku znížila na tri percentá, pričom ešte v marci bola na úrovni 20 percent. "Nadúmrtnosť sa znížila najmä z dôvodu nižšieho počtu zomretých v dvoch najčastejších príčinách úmrtí – pri chorobách obehového systému a nádoroch. Počet osôb zomierajúcich na nádory je na Slovensku už šesť mesiacov za sebou nižší ako päťročný priemer pred pandémiou," uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.



Zníženie nadúmrtnosti sa prejavilo vo všetkých ôsmich krajoch, v porovnaní s marcom sa situácia najviac zlepšila v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji. "V Bratislavskom dokonca počet úmrtí klesol o osem percent pod priemernú hodnotu posledných piatich rokov pred pandémiou. Stále mierne nadpriemerné hodnoty pretrvávali najmä v Trenčianskom (deväť percent) a Prešovskom (desať percent) kraji," doplnila Podmanická.



V štruktúre úmrtí aj v apríli dominovali na Slovensku choroby obehovej sústavy. Tie tvorili 44 percent úmrtí a zomrelo na ne 2000 osôb. "Výraznejšia podúmrtnosť sa prejavila u ľudí v produktívnom veku, naopak, nadúmrtnosť sa pri chorobách obehovej sústavy prejavila najmä vo vekovej skupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov," ozrejmila hovorkyňa úradu Jana Morháčová.



Na druhom mieste medzi príčinami úmrtí boli nádory (21 percent), ktorým podľahlo 952 osôb. Treťou najčastejšou príčinou s podielom 11 percent boli choroby dýchacej sústavy, na ktoré v apríli zomrelo 483 ľudí. "Táto príčina úmrtia eviduje dlhší čas druhú najvyššiu nadúmrtnosť zo všetkých príčin úmrtí v SR, a to až vyše 47 percent," doplnila Morháčová. Štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí bolo ochorenie COVID-19, na ktoré zomrelo 289 osôb.



Z regionálneho hľadiska najväčší podiel (vyše desať percent) na celkovom počte úmrtí malo ochorenie COVID-19 v Trenčianskom kraji. Naopak, najnižší podiel (štyri percentá) zaznamenal Košický kraj. "Tento región mal spolu so Žilinským krajom aj najnižší absolútny počet zomretých na infekciu COVID-19 spomedzi všetkých krajov Slovenska," doplnila Morháčová.