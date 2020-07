Štatistika: Najviac detí do 4 rokov mali materské školy v mestách

Bratislava 24. júla (TASR) – Najviac detí do štyroch rokov navštevovalo predškolské zariadenia v roku 2018 v troch najväčších mestách – v Bratislave, Košiciach a Prešove. Vyplýva to z dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Počet detí do štyroch rokov v predškolských zariadeniach vzrástol od roku 2014 do roku 2018 vo väčšine krajských miest. V Bratislave o 15,7 percenta, pričom predškolské zariadenia navštevovalo 8960 detí. V Prešove pribudlo oproti roku 2014 o 13 percent viac detí v predškolských zariadeniach (2169 detí) v Košiciach o 11,4 percenta (4427 detí), v Trenčíne o 3,9 percenta (1033 detí), v Nitre o 2,9 percenta (1533 detí) a v Banskej Bystrici o 3,3 percenta (1583 detí). Z údajov ŠÚ SR vyplýva, že pokles bol iba v Trnave o 0,6 percenta z 1195 detí v roku 2014 na 1188 v roku 2018 a v Žiline o 3,7 percenta z 1515 detí na počet 1459.



V rokoch 2014 - 2018 sa počet detí v predškolských zariadeniach zvýšil aj vo funkčných mestských oblastiach, s výnimkou okresu Žilina. Najviac vzrástol v Bratislavskom kraji o 15,4 percenta a v okrese Prešov o 11,6 percenta. Celkovo navštevovalo na Slovensku predškolské zariadenia 93.000 detí do štyroch rokov. V roku 2018 bolo na Slovensku 3001 predškolských zariadení, z miest najviac v Bratislave (151) a v Košiciach (89).



ŠÚ SR informuje, že za päť rokov rástol počet zariadení v takmer všetkých krajských mestách i vo všetkých funkčných mestských oblastiach, okrem Žiliny, kde sa počet nezmenil. "Najviac ich pribudlo v mestách Trenčín o 26,3 percenta, Prešov o 17,9 percenta a Bratislava o 15,3 percenta," uviedol ŠÚ SR. V Bratislavskom kraji ich počet stúpol o 12,9 percenta, v okrese Trenčín o 11,5 percenta a v okrese Banská Bystrica o 10,7 percenta.