ŠÚ SR: Najviac slobodných žien žije v Košickom kraji

Bratislava 26. novembra (TASR) - Najviac slobodných žien žije v Košickom kraji, a to 89.537. Vyplýva to z minuloročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB). Pri príležitosti piatkového (25. 11.) Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách to pripomenul Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celkovo žije podľa SODB na Slovensku 2.284.069 dospelých žien. "Na Slovensku žije 495.587 dospelých žien, ktoré sú bezdetné a 1.750.460 dospelých žien, ktoré majú deti. U 38.022 žien sa tento údaj nezistil," priblížila hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.



Z hľadiska rodinného stavu je na Slovensku 1.099.676 vydatých žien, 604.816 slobodných žien a 321.846 žien, ktoré sú vdovy.