Možnosť prihlásiť sa do Integrovaného volebného systému predĺžili

Bratislava 18. februára (TASR) - Samosprávy sa môžu prihlásiť do elektronického spracovania volieb až do piatka 21. februára. TASR o tom informoval Štatistický úrad SR s tým, že sa predĺžil termín, dokedy sa obce a mestá môžu zaregistrovať do Integrovaného volebného informačného systému (IVIS) a zrýchliť tak spracovanie výsledkov vo februárových voľbách do Národnej rady (NR) SR. Jeho použitie je dobrovoľné.



"Rozhodli sme sa termín pre registráciu do elektronického spracovania volieb predĺžiť, aby mali šancu prihlásiť sa ešte ďalšie samosprávy. Elektronická cesta spracovania zápisníc s výsledkami volieb zásadne uľahčuje prácu volebným komisiám, urýchli čas spracovania a pomôže predchádzať možným chybám, preklepom či nepresnostiam," povedal predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek. Pôvodný termín bol 7. február. Predĺženie termínu má motivovať samosprávy, ktoré sa do IVIS neprihlásili. Urýchlenie a zjednodušenie sumarizácie hlasov a vyššia miera kontroly pri spracovaní výsledkov už na úrovni okrskov umožnia podľa úradu skôr spoznať úplné výsledky.



O elektronické spracovanie volebných výsledkov z okrskov prostredníctvom IVIS zatiaľ podľa úradu prejavilo záujem 1980 obcí, miest alebo mestských častí zahŕňajúcich 4229 okrskov, čo je 70 percent z celkového počtu volebných okrskov pre voľby do NR SR 2020. "Je to zásadný posun oproti situácii pri voľbách do NR SR v roku 2016, keď sa do elektronického spracovania pred voľbami prihlásilo len necelých 53 percent obcí. Navyše reálne využitie je vždy nižšie ako počet prihlásených," uviedol Štatistický úrad SR.



Spolu 2926 obcí, miest i mestských častí Bratislavy a Košíc sú podľa Štatistického úradu SR dôležitým článkom pri organizácii volieb, podieľajú sa na zabezpečení práce volebných komisií a príprave volebných miestností. IVIS je univerzálny systém pre všetky typy volieb a referend, ktorý poskytuje komplexné elektronické služby na prípravu, zber a spracovanie, ako aj prezentáciu priebežných a definitívnych výsledkov. Štatistický úrad SR informuje, že aplikácia IVIS je bezplatná a jednoducho dostupná cez internet, údaje zadávané do formulára zápisnice je možné priebežne kontrolovať, chyby sú tak odhalené oveľa skôr a formuláre zápisnice netreba dvakrát ručne vypisovať.



"Skúsenosť pri sumarizácii výsledkov predošlých parlamentných volieb jasne potvrdila, že elektronické spracovanie výrazne pomáha a šetrí čas. Ručne vypísané zápisnice boli spracované a potvrdené v priemere za päť hodín päť minút. Okrsky, ktoré využili elektronické spracovanie, mali spracovanú i prijatú zápisnicu za štyri hodiny 35 minút a ušetrili v priemere pol hodinu času," spresnil úrad.