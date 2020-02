ŠÚ SR: Sčítavanie hlasov by nemali narušiť hekerské útoky či výpadky

Bratislava 28. februára (TASR) - Hekerské útoky či technické problémy, ako sú napríklad výpadky elektriny, by nemali ovplyvniť proces spracovania výsledkov sobotňajších parlamentných volieb. Štatistický úrad (ŠÚ) SR má k dispozícii aj záložné systémy a formulár pre spracovanie hlasovaní, vypracovaný je aj bezpečnostný projekt. Deklarovali to riaditeľ sekcie informačných systémov ŠÚ Jaroslav Ivanco a vedúci oddelenia volieb ŠÚ SR Jozef Brinda.



V súvislosti s hekerskými útokmi Ivanco skonštatoval, že sa opakujú pravidelne, nielen pri voľbách. Poznamenal, že posilnili personál zvlášť pre voľby. Bezpečnostné opatrenia však nešpecifikoval. "Nie je dôležité hovoriť detaily, to je aj obsahom bezpečnostného projektu," poznamenal s tým, že ak by nastala takáto situácia, musia byť schopní rýchlo hrozbu identifikovať a zakročiť. "Takéto veci sa dejú, ŠÚ má aj iné typy dát, máme neustálu permanentnú skúsenosť v tejto oblasti," doplnil.



Zdôraznil tiež, že technické či telekomunikačné výpadky sa dejú počas každých volieb. Pripravených majú podľa jeho slov viacero scenárov na zabezpečenie spracovávania výsledkov volieb cez integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Zdôraznil, že s variantmi sú členovia okrskových komisií oboznámení a vedia, ako majú postupovať.



Brinda priblížil, že aj pri výpadkoch elektriny postupuje komisia rovnako ako za bežných okolností. IVIS podľa jeho slov môže fungovať online aj offline. V prípade výpadku internetu sú pripravené záložné systémy, ktoré majú komisie stiahnuté. "Na to boli okrskové komisie vyškolené," poznamenal s tým, že údaje môžu okrskové komisie uložiť na USB kľúč, ak im funguje tlačiareň, vytlačia formulár a spolu s kľúčom schválenú a podpísanú zápisnicu odovzdajú okresnej volebnej komisii.



Pri úplnom výpadku elektriny, keď komisii nefunguje ani počítač a nemôže použiť záložný offline formulár, majú podľa slov Brindu k dispozícii oficiálne tlačivo. Zdôraznil, že ide o náročnú prácu, pretože zápisnicu musia vypísať dvakrát, pričom môžu mať aj 50 strán. Vypísaný formulár, zápisnicu, po schválení a podpísaní odovzdajú okresnej volebnej komisii. Výsledky následne ŠÚ spracuje a prenesie do IVIS-u.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Oprávnených voličov je viac ako 4,4 milióna.