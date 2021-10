Účasť v doplnkových voľbách do samospráv dosiahla 34 percent

Bratislava 26. októbra (TASR) – Účasť v sobotných doplnkových komunálnych voľbách do 25 samospráv dosiahla 34,16 percenta z celkovo 21 104 voličov zapísaných v zoznamoch voličov. TASR o tom v utorok informovali zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Ako priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová, obyvatelia samospráv si tak zvolili sedem nových starostov, štyri starostky a jedného primátora, ale tiež 20 poslancov do miestneho zastupiteľstva.



"Najúspešnejší spomedzi kandidátov na starostu boli kandidáti bez politickej príslušnosti (sedem z 12 zvolených starostov a primátora), podobne medzi poslancami najčastejšie uspeli kandidáti bez politickej príslušnosti, a to v 58 percentách prípadov," uviedla.



Najvyššiu účasť zaznamenali v obci Muránska Huta (okres Revúca), a to na úrovni takmer 66 percent. Podľa ŠÚ SR prišlo voliť 102 zo 155 osôb zapísaných v zozname voličov. Naopak, najnižšia volebná účasť bola v obci Polianka (okres Myjava), kde jedného miestneho poslanca prišlo voliť len 27 spomedzi 338 voličov, čo predstavuje účasť na úrovni necelých osem percent, uviedol úrad s tým, že celkovo v ôsmich obciach bola účasť v sobotných voľbách nižšia ako 20 percent.



Morháčová doplnila, že najviac hlasovacích obálok, spolu 2172, odovzdali v meste Sečovce (okres Trebišov), kde si zvolili obyvatelia nového primátora. Najmenej obálok, spolu 15, odovzdali hlasujúci poslancovi v obci Pavľany (okres Levoča), čo predstavovalo volebnú účasť na úrovni 39 percent.



Na spracovaní výsledkov sa v sobotu podieľalo 79 pracovníkov Štatistického úradu SR, ktorí pracovali spolu v 20 sumarizačných útvaroch. Celkovo v deviatich obciach sa voľby do zastupiteľstva nekonali, pretože nik nekandidoval.