Štatistický úrad upozorňuje na podvodníkov zneužívajúcich sčítanie

Bratislava 19. júla (TASR) – Štatistický úrad (ŠÚ) SR upozorňuje na podvodné konanie, ktoré zaregistrovali v súvislosti s už skončeným zberom dát v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. "Dostali sme od obyvateľky mail, v ktorom tvrdí, že do schránky obdržala obálku s tvrdením, že ŠÚ a jeho zamestnanci prídu skontrolovať správnosť informácií z SODB 2021 k nej domov a má sa na takúto návštevu pripraviť,“ informovala hovorkyňa SODB Jasmína Stauder.



List mal byť podľa jej informácií dokonca napísaný na niečom, čo malo vyvolať dojem hlavičkového papiera ŠÚ SR s uvedenými kontaktmi na inštitúciu. "Štatistický úrad a jeho zamestnanci nič podobné nerealizujú," zdôraznila Stauder. "Zber údajov od obyvateľov bol ukončený, žiadne kontroly doma u obyvateľa vykonávať nebudeme a ani dodatočne požadovať žiadne údaje od obyvateľa,“ dodala a vyzvala prípadných príjemcov podobných listov, aby pod uvedenou zámienkou nikoho nevpúšťali do svojho obydlia a neposkytovali žiadne osobné informácie. "V prípade takýchto žiadostí je potrebné sa obrátiť okamžite na políciu," dodala Stauder.



Zber údajov v SODB bol ukončený v polovici júna. Prvé výsledky sčítania by mali byť známe koncom roka.