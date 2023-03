ŠÚ SR: V doplňujúcich voľbách sa darilo nezávislým, účasť bola 27,43 %

Bratislava 27. marca (TASR) – Voličmi najpreferovanejší kandidáti v sobotňajších (25. 3.) doplňujúcich voľbách boli bez politickej príslušnosti. Volebná účasť dosiahla 27,43 percenta. Informuje o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Pripomína, že doplňujúce voľby do orgánov samosprávy sa konali v 54 obciach, voliči si v nich zvolili 20 nových starostov a 93 členov zastupiteľstiev. "Z celkovo dvadsiatich zvolených starostov a starostiek je najviac nezávislých kandidátov – deväť, za nimi nasleduje strana KDH s piatimi starostami a Hlas-SD s dvoma. SNS, Smer-SD, Aliancia a koalícia Hlas -SD/Smer-SD majú po jednom zvolenom starostovi," informovala hovorkyňa ŠÚ Jana Morháčová.



Polovicu zvolených tvoria ženy. V 12 obciach si voliči vyberali starostu z viacerých kandidátov, najtesnejší výsledok rozhodol o novom starostovi v Nechválovej Polianke v okrese Humenné. "Zvolený kandidát získal 43 hlasov, o jeden hlas viac ako protikandidát," doplnila Morháčová.



Kandidáti bez politickej príslušnosti boli najúspešnejší aj spomedzi uchádzačov o posty v obecných zastupiteľstvách – mandát ich získalo 49 z 93 zvolených. "Poslancov obecného zastupiteľstva si voliči vyberali v 41 obciach, kandidovalo celkovo 184 kandidátov," pripojila Morháčová.



Na doplňujúcich voľbách sa zúčastnilo 27,43 percenta oprávnených voličov. "Najvyššia, na úrovni 91,13 percenta, bola v obci Ondrašová v okrese Turčianske Teplice, naopak najmenší podiel voličov využilo svoje volebné právo v obci Komjatná v okrese Ružomberok s účasťou 6,62 percenta," informovala hovorkyňa ŠÚ.



Na spracovaní výsledkov sa podieľalo 122 pracovníkov ŠÚ, ktorí pracovali spolu v 34 sumarizačných útvaroch. V troch obciach sa voľby do zastupiteľstva nekonali, pretože nik nekandidoval.



Oficiálne výsledky doplňujúcich volieb do orgánov miestnej samosprávy zverejnil ŠÚ na stránke volbysr.sk.