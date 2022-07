Štatistici: V júni v SR zomrelo 4104 ľudí, najmenej za dva roky

Bratislava 26. júla (TASR) - Na Slovensku v júni zomrelo 4104 ľudí, čo je najmenej za posledných 24 mesiacov. Najčastejšou príčinou úmrtí boli choroby obehového systému. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v júni 2022, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celková nadúmrtnosť sa znížila na jedno percento. V porovnaní s hodnotou päťročného priemeru rokov 2015 až 2019 zomrelo o 1,1 percenta ľudí viac. "Situácia v počte zomretých sa už druhý mesiac priblížila k stavu z predchádzajúcich rokov," skonštatovala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.



Najčastejšou príčinou úmrtí boli choroby obehového systému (45 percent), nasledovali nádory (27 percent). Medzi päticou najčastejších príčin boli tiež choroby dýchacej sústavy (7 percent), tráviacej sústavy (6 percent) a vonkajšie príčiny úmrtí (5 percent). Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo v júni 31 ľudí, bolo desiatou najčastejšou príčinou.



Vyšší počet zomretých oproti päťročnému priemeru pred pandémiou zaznamenali v štyroch krajoch Slovenska. Najhoršia situácia bola v Trnavskom a Košickom kraji, kde bol počet úmrtí vyšší než priemer o viac ako 10 percent. "Oproti májovým hodnotám sa situácia v miere nadúmrtnosti zhoršila len v jednom kraji, a to v Košickom. Naopak, v porovnaní s májom bolo najvýraznejšie zlepšenie situácie v Banskobystrickom kraji," ozrejmil úrad.



Podpriemerný počet zomretých evidovali u osôb v produktívnom veku, teda od 15 do 64 rokov. Najpočetnejšou skupinou v počte zomretých boli ľudia starší ako 64 rokov. "V rámci tejto vekovej skupiny vo vyššom počte zomierali mladší seniori (65 – 74 rokov), ich nadúmrnosť dosiahla až 19 percent, kým u starších seniorov bola nadúmrtnosť len na úrovni 2 percent," dodal ŠÚ SR.